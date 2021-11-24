كيف تحصل على قرض لشراء شقة الزوجية أو تشطيبها؟.. «من الألف للياء»

يسعى الشاب في سن الزواج لتوفير الأموال التي تساعده على شراء شقة سكنية أو تشطيبها إن كان يملك وحدة سكنية، وفي كثير من الأحيان يجدون صعوبة كبيرة في توفير ذلك المبلغ المالي الكبير، الأمر الذي يجعلهم يلجأون للبنوك للحصول على قرض شخصي يساعدهم على تشطيب شقة الزوجية.

ويوفر بنك مصر قرض التمويل العقاري وقرض تشطيب الشقة لمساعدة الشباب على بدء حياة جديدة وتكوين أسرة بالزواج، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الحصول على قرض التمويل العقاري وقرض تشطيب الشقة للشباب الراغبين في الزواج من بنك مصر، وفق خدمة عملاء البنك، والتي جاءت كالتالي:

مزايا قرض التمويل العقاري من بنك مصر

- يمنح البنك لعملائه فرصة الحصول على القرض بحد أقصى للتمويل إلى 5 ملايين جنيه.

- يتيح بنك مصر لعملائه فترة سداد تصل إلى 240 شهرا.

- يمكن للعميل أن يحصل على تأمين مجاني على الحياة في حالة الوفاة دون طلب البنك لأي مستحقات.

- يمنح البنك لعملائه فرصة منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، على أن تكون مسجلة في الشهر العقاري.

- تصل نسبة التمويل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.

- تصل مدة القرض إلى 20 سنة.

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري

- يجب أن يكون المرتب الشهري للراغب في الحصول على قرض التمويل العقاري لا يقل عن 3 آلاف ​جنيه، وألا يتعدى القسط الشهري 40% من المرتب.

- يجب أن يكون الحد الأقصى للسن 65 عاما عند استحقاق القرض لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

مميزات قرض تشطيب الشقة من بنك مصر

- يمنح بنك مصر لعملائه أكبر قيمة تمويل تصل إلى مليون ونصف المليون جنيه مصري.

- يمنح البنك لعملائه عند الحصول على قرض التشطيب أطول فترة سداد تصل إلى 120 شهرا.

- يمنح بنك مصر عملاءه معدل عائد تنافسي بأقل مصاريف إدارية للقرض يتم تحصيلها عند صرف القرض.

- يمكن أن يتم التمويل بغرض التشطيب أو التحسين لكافة الوحدات القائمة سواء المسجلة أو غير المسجلة.

- يمنح بنك مصر العملاء تأمينا مجانيا على الحياة في حالة الوفاة.

- نسبة تمويل تصل إلى 85​% من قيمة المقايسة.

- مدة القرض تصل إلى 10 سنوات.

- وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي يتحملها البنك.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك مصر

- ألا يقل الدخل عن 2000 جنيه.

- أن يكون الحد الأقصى للقسط الشهري لا يتعدى 40% من المرتب.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 65 عاماً عند استحقاق القرض وذلك لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك مصر

في حالة أن الوحدات مسجلة يجب تقديم الآتي:

- سند ملكية الوحدة السكنية مسجل في الشهر العقاري.

- مقايسة من مكتب الاستشاري أو المهندس الاستشاري أو المقاول الذي يقوم بأعمال التشطيب أو التحسين.

في حالة أن الوحدات قابلة للتسجيل أو غير مسجلة شهر عقاري يجب تقديم الآتي:

- سند ملكية غير مسجل شهر عقاري.

- إيصال مرافق حديث أو شهادة من الجهات الحكومية «كهرباء، مياه، غاز، تليفون» تفيد التعاقد على العداد باسم طالب الحصول على التمويل لضمان أن الوحدة محل التشطيب يمتلكها العميل.

- مقايسة من مكتب الاستشاري أو المهندس الاستشاري أو المقاول الذي يقوم بأعمال التشطيب أو التحسين.

- شهادة حديثة بمفردات المرتب لم يمر عليها ثلاثة شهور من طلب الحصول على القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.