كيفية الحصول على قرض شخصي مليون ونصف «لو بتقبض 1500 جنيه»

يلجأ الكثير من الموظفين في أحيان عديدة، إلى الاقتراض من البنوك المختلفة، للحصول على مبلغ مالي كبير، يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، سواء كان ذلك بشراء شىء مهم وضروري، أو بإجراء عملية جراحية لأحد أفراد الأسرة.

وتقدم العديد من البنوك القروض الشخصية لعملائها، بغرض مساعدتهم، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة كيفية حصول الموظفين الذين يتقاضون رواتب قليلة على قرض شخصي بقيمة تصل لـ مليون ونصف المليون جنيه، من بنك مصر، وفق حديث خدمة عملاء البنك لـ«الوطن»، كالتالي:

مميزات وحقوق يحصل عليها الموظف عند الحصول على قرض المليون ونصف

- يتيح بنك مصر لعملائه فرصة الحصول على أعلى قيمة القرض، التي تصل إلى مليون ونصف مليون جنيه.

- يتيح بنك مصر لعملائه أطول مدة تقسيط لقيمة القرض الذي يحصل عليه لتصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وفي حالة تحويل المرتب، وتصل إلى مدة 8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط.

- تتراوح مدة تقسيط قيمة القرض بين 5 سنوات حتي 8 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري.

- يمنح بنك مصر للراغبين في الحصول على قرض المليون ونصف أقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

- يجب ألا يقل دخل الراغب في الحصول على القرض الشخصي من بنك مصر عن 1500 جنيه.

- يمنح بنك مصر لعملائه وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

- لا يفرض البنك على عملائه الراغبين في الحصول على القرض وجود ضامن.

- يتيح البنك لعملائه إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

- يقوم بنك مصر بإعفاء العملاء الراغبين في الحصول على القرض من مصاريف فتح الحساب.

خطوات حصول الموظف صاحب الدخل المنخفض على قرض المليون ونصف

- يقوم الراغب في الحصول على قرض المليون ونصف على تقديم شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهر.

- يقدم الراغب في الحصول على القرض الشخصي بقيمة مليون ونصف صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- يتم أيضا تقديم إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهوروخطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.