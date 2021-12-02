وزير الزراعة يبحث سبل التعاون مع أكبر شركة لإنتاج اللقاحات في المجر

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بزيارة شركة «سيفا فيليكسا Ceva Phylaxia» لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وبحث سبل التعاون في مجال الأمصال واللقاحات مع رئيس الشركة.

القصير: مصر هي بوابة التجارة في أفريقيا

وتفقد «القصير» أقسام الشركة ومعامل وخطوط الإنتاج وأكد خلال الاجتماع مع قيادات الشركة، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، حيث تقوم بإنتاج حوالي 1.4 مليار طائر سنويا، مشيرا إلى إمكانية وجود شراكة بين معهد الأمصال واللقاحات التابع لوزارة الزراعة والشركة المجرية، وأن مصر هي بوابة أفريقيا وتتميز بسوق كبير يفتح أمام منتجات الشركة الأسواق الأفريقية.

واستمع وزير الزراعة إلى عرض من رئيس الشركة والتي تعتبر من ضمن أكبر عشر شركات عالمية في هذا المجال حيث تنتج 57 مليار جرعة لقاح سنويا وتستحوذ على 60% من السوق العالمي للأمصال واللقاحات خاصة الداجنة، وهي من الشركات التي تنتج أمصال ولقاحات بيطرية للحيوانات والدواجن وحتى الأمراض التي تنقل من الحيوانات للإنسان، ولها فرع بجمهورية مصر العربية، وحضر اللقاء إنجي السمنودي، مستشار السفارة المصرية في المجر.