«الزراعة»: نسعى للنهوض بصناعة العسل وتوفير التمويل لها

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اهتمام الدولة بالنهوض بصناعة عسل النحل بجميع عناصرها، للحفاظ على ريادة مصر فى إنتاج العسل مع تسهيل الإجراءات أمام مشروعات المناحل وتوفير التمويل اللازم لها وإزالة العقبات أمامها من أجل تشجيع المستثمرين والشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجال إنشاء المناحل والاستفادة من إمكانيات مصر فى هذا المجال.

وأضاف «القصير»، خلال لقاء مع عدد من أعضاء اتحاد النحالين ومنتجى عسل النحل، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، لمناقشة كيفية النهوض بصناعة عسل النحل وحل مشكلات النحالين أن النهوض بصناعة عسل النحل له فوائد كثيرة صحية واقتصادية وبيئية ويوفر فرص عمل ويفتح آفاقاً كبيرة أمام صادرات مصر من العسل لجلب العملة الصعبة.

من جانبه استعرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إمكانيات المحافظة فى مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية اللازمة لتربية النحل والتسهيلات وحزمة الحوافز التى تقدّمها الدولة للمستثمرين فى الوادى الجديد للإسراع بعجلة التنمية.

ودعا «‏الزملوط»، منتجى عسل النحل إلى زيارة الوادى والتعرّف على إمكانيات المحافظة فى هذا المجال واتخاذ خطوات عملية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، ‏للبدء فى إنشاء المناحل، مشيراً إلى أن الظروف البيئية فى المحافظة تسهم فى إنتاج أجود أنواع العسل للسوق المحلية والتصدير. وأشاد اتحاد النحالين ومنتجى عسل النحل باهتمام وزير الزراعة للنهوض بالصناعة وإزالة العقبات أمام منتجى العسل وحل مشكلاتهم والخروج بالمناحل من الوادى الضيق فى الدلتا إلى الوادى الجديد والواحات ومطروح، حيث المساحات الشاسعة.

يُذكر أن قطاع تربية النحل يعمل فيه أكثر من 25 ألف أسرة وتملك مصر 2 مليون خلية نحل تنتج 20 ألف طن عسل للسوق المحلية، ويتم تصدير 1.2 مليون طرد عسل إلى معظم دول العالم.