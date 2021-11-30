الزراعة في أسبوع: ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة و1800 مخصبات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 17 من إصدار «الزراعة في كل مصر بالإنفوجراف»، يوضح الجهود والأنشطة التي تنفذها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الجاري.

تشكيل لجان بمحافظة الجيزة لمتابعة حركة توزيع الأسمدة

وأعلنت نشرة الحصاد الأسبوعي، تشكيل لجان بمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة للمرور على كافة المراكز، لمتابعة حركة توزيع الأسمدة للمزارعين، كما شنت مديرية الطب البيطري حملات على أسواق اللحوم، وضبطت 4 أطنان و850 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة توعوية بمركز شبين القناطر، لتوعية المزارعين بأهمية منظومة تحديث الري، والفوائد التي تعود على المزارعين، كما تم عقد ندوة حول الأخطاء الشائعة في استخدام المبيدات، فضلا عن عقد اجتماع موسع لمديري الإدارات الزراعية والتعاونية لضبط عمليات صرف الأسمدة.

حملات للرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات

وكثفت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية حملاتها للرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم التحفظ على 1800 طن من المخصبات الزراعية المستوردة لحين الحصول على الإفراج النهائي للشحنات، كما تم ضبط 68 عبوة من المبيدات تُعرض للبيع في إطار غير قانوني، فضلا عن إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 16 قيراطا و7 أسهم، إلى جانب عقد 36 ندوة إرشادية بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الألبان.

وتابعت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية حركة الأسمدة بالإدارات الزراعية التابعة لها، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، عددا من القوافل البيطرية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة لتقديم العلاج والكشف بالمجان والفحص التناسلي للماشية.

حملات للمرور على الجمعيات الزراعية بالشرقية

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية حملات للمرور على عدد الجمعيات الزراعية، لمراجعة رصيد الأسمدة، وانتهت مديرية الطب البيطري، من تحصين 58 ألف و141 رأس ماشية و ترقيم وتسجيل 1851 رأس ماشية، كما تم تنفيذ زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية، حول أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، فضلا عن عقد 75 ندوة وجولة إرشادية لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملات على أسواق اللحوم، أسفرت عن ضبط 725 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحصين 20111 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية و20111 رأس ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

وعلى صعيد البرامج التدريبية، نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، برنامجا لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بالمحصول، كما تم المرور على الحقول الإرشادية المنزرعة بجمعية قبلي ناصر مركز الضواحي، وتشكيل لجنة للمرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الاسمدة.

وفي دمياط، نفذت مديرية الزراعة حملة للمرور على الزراعات الشتوية لمتابعة مدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية بنواحي المحافظة لمتابعة حركة الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وعُقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية وتم التنبيه باتخاذ كافة الإجراءات حيال أي تعدٍ على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية.

لجان لمتابعة منظومة كارت الفلاح في الفيوم

وشكلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم لجان للمرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة منظومة كارت الفلاح وعملية صرف الأسمدة، كما أعلنت استمرار حملاتها للتصدي للتعديات في مراكز «الفيوم، سنورس، اطسا، ابشواى»، كما أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، برنامج الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف لتغذية الماشية، بتوفير مفرمة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.

وأطلقت قافلة زراعية تنموية على المزارع والصوب الزراعية بمدينة نويبع، كذلك تم المرور على الزراعات الشتوية والصوب الزراعية بمدينة نويبع للوقوف علي المعوقات الإنتاجية وإيجاد حلول عملية لها علي الطبيعة، كما تم تنفيذ الندوة الإرشادية الرابعة لمحصول القمح، كما تم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية إجراء عملية الحصاد الجزئي للمزرعة السمكية الإرشادية بنويبع.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا باسم الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف كل ثلاثاء باسم الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.