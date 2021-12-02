القبض على أشهر مروج لمخدر الشابو في «المحطة الجديدة» بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، في استهداف أحد أكبر مروجي المواد المخدرة في منطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة القسم.

وكانت قد وردت معلومات إلى اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية في الإسماعيلية، تفيد قيام أحد الأشخاص ويدعى «م. م» في الثلاثينيات من العمر وشهرته «ميخا» بالإتجار في المواد المخدرة.

ضبط المتهم بالإتجار في الشابو والهيروين والبانجو

وكثف النقباء أحمد البيومي وأحمد بهاء وأحمد يحيى ومهند فرغل، معاونو مباحث قسم أول الإسماعيلية، من تحرياتهم حول المتهم وتمكنوا من ضبطه وبحوزته ربع كيلو من مخدر الشابو «الآيس»، وكمية من مخدر البانجو والهيروين.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم يدير «دولاب» لتجارة المواد المخدرة ودائم إخفائها في مناطق مختلفة لعدم ضبطها خلال الحملات المختلفة التي يقودها ضباط البحث الجنائي.

وقالت المصادر إنه تم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة والتي اعترف بحيازتها بقصد الإتجار داخل مدينة الإسماعيلية وفي المناطق المجاورة للمدينة.

وبحسب المصادر فإن المتهم يعتبر من كبار تجار ومروجي المواد المخدرة لتوزيعه كميات من المخدرة على صغار التجار بدائرة القسم والأحياء المجاورة وخاصة مخدر الشابو.

سقوط تشكيل عصابي لبيع الشابو في الإسماعيلية

وفي واقعة أخرى بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، نجحت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي، في استهداف تشكيل عصابي داخل مدينة الإسماعيلية تقوده سيدة تدعى «هند.ب»، 35 سنة، ومقيمة بدائرة القسم، لترويج المواد المخدرة بسعر الجملة، على نطاق واسع داخل مدينة الإسماعيلية وفي المناطق القريبة منها.

وألقت الشرطة القبض على شخصين آخرين هما «عياد. و»، 38 سنة، و«ممدوح.س»، 40 سنة، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الشابو ومبلغ مالي تجاوز 27 ألف جنيه.

وقالت مصادر أمنية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تم القبض على المتهمة في ميدان «فوكس»، أحد أشهر الميادين الرئيسية في الإسماعيلية، مشيرة إلى أن المتهمة اتخذت من محيط مسكنها مكانًا لبيع وترويج المواد المخدرة خلال الفترة الماضية.