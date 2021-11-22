 القبض على عصابة «الشابو» بالإسماعيلية بحوذتهم مخدرات بـ4 ملايين جنيه

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مدار أكثر من شهر، وبالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية، توجيه ضربات متتالية لمروجي المواد المخدرة وكبار تجار مخدر الشابو.

ونجحت حملة مكبرة في الإسماعيلية خلال الساعات الماضية في استهداف تشكيل عصابي في إحدى المزارع بدائرة مركز ومدينة فايد، استغل المزرعة في نشاط إعادة وتدوير المواد المخدرة والإتجار بها.

المتهمون من كبار تجار الشابو

وقالت المصادر الأمنية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات تفيد قيام تشكيل عصابي مكون من «عاطلين لأحدهما معلومات جنائية وسبق اتهامه في قضايا مخدرات بالإتجار في المواد المخدرة».

وأضافت المصادر، أن المتهمين تخصصا في إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته وإعدادهم مكبسًا لذات الغرض والإتجار به إضافة إلى الإتجار في مخدر الشابو والحشيش على نشاط واسع.

ونجحت تحريات المباحث الجنائية بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الأمن المركزي» في رصد تحركات المتهمين وأماكن إقامتهم وتخزينهم للمواد المخدرة.

القبض على أحد أفراد التشكيل

وتمكنت مأمورية من القبض على أحد أفراد التشكيل أثناء وجوده بالمزرعة وتمكنت الحملة من ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة.

وقالت المصادر الأمنية إنه تم ضبط المتهم وبحوزته 14 كيلو من مخدر الشابو والهيدروين وكمية من عقار البارسيتامول وكمية من المعدات المستخدمة في تغليف المواد المخدرة.

كما ضبطت الحملة كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 15 كيلو في مخزن آخر لتقدر الكميات المطلوبة بحوالي 4 ملايين جنيه.