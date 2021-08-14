إيرادات فيلم موسى قبل طرحه في سينمات الدول العربية: 3 ملايين جنيه في 3 أيام

أخفق فيلم موسى فى تحقيق مستوى الإيرادات المتوقعة عند طرحه يوم 11 أغسطس الجارى، ولم يصل إجمالى إيرادات فيلم موسى لأكثر من 3 ملايين جنيه، منذ بدايه عرضه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

تعرف على إيرادات فيلم موسى

ووصلت إيرادت فيلم موسى في أول أيام عرضه 669 ألف جنيه، لترتفع في ثاني أيامه إلى مليون و150 ألف جنيه، بينما حقق أمس إيرادات بلغت مليون و207 ألف جنيه، وبينما كان المتوقع أن يتصدر الفيلم شباك الإيرادات.

يشار إلى أن عرض فيلم موسى يبدأ في سينمات الدول العربية من يوم 19 أغسطس الجاري.

ويعتبر فيلم موسى للمخرج بيتر ميمي ضمن سلسلة «المستضعفون» التي أعلن عنها سابقا، باعتبارها أول عالم سينمائي مصري وعربي على غرار أعمال «مارفل» و«DC»، والتي تقوم على دمج شخصيات منفصلة في عوالم مشتركة، وكانت البداية مع فيلم «موسى»، الذي ظهر ضمن أحداثه الـ«هاكر» يوسف حجاج بطل فيلم «الهرم الرابع»، والذي قام بدوره الفنان أحمد حاتم.

وكشف «ميمي» عن عدد من الشخصيات الجديدة التي من المقرر أن يتضمنها عالم «المستضعفون» السينمائي، من بينها مهندس الميكاترونيكس يحيى صالح الخياط، الذي يقوم بدوره كريم محمود عبد العزيز ضمن أحداث فيلم «موسى»، أما المفاجأة التي فجرها كانت بانضمام أمير كرارة إلى العالم السينمائي في فيلم بعنوان «ملاك الموت»، خاصة أن يظهر في نهاية أحداث فيلم «موسى».

وعبر أمير كرارة عن سعادته بالمستوى الذي خرج به فيلم «موسى»، قائلا عبر حسابه على «فيس بوك»: «لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه إنه يعمل عالم سينمائي مصري عربي، بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده، بس بعد ماشوفت فيلم موسى أول مرة عايز أقولكم انكوا هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أي حد».

وأضاف كرارة: «استعدوا لعالم سينمائي عربى، استنوا ملاك الموت، ليفل تاني للوحش».