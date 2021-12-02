ندوة توعوية حول سرطان الثدي بكلية التمريض بجامعة بني سويف

نظم قسم صحة الأم والأطفال حديثي الولادة بكلية تمريض جامعة بني سويف، ندوة توعوية حول سرطان الثدي، بمناسبة اليوم العالمي لمرضى سرطان الثدي، بإشراف الدكتور هاني حامد دسوقي، عميد الكلية، ورعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة وكيل الكلية لشئون البيئة والدكتورة حنان الزبلاوي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة هناء كمال حلمي رئيس قسم تمريض الأم وحديثي الولادة بكلية، والدكتورة نها حسن عبد الفتاح المدرس بقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة والمنسق لليوم العلمي لمرضى سرطان الثدي، وذلك وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

صحة الأم وطرق الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي

وناقش الدكتور ممدوح الشربني، أستاذ ورئيس قسم الاورام، كلمة بعنوان «كيفية الوقاية من سرطان الثدي» وتناولت الدكتورة حنان الزبلاوي، موضوع «صحة الأم وطرق الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي»، وتحدث الدكتور سعيد شعبان البحيري، استشاري الأورام بكليه طب جامعة بني سويف، عن «فائدة الفحص والكشف المبكر لسرطان الثدي، وتأثيره على سرعة شفاء المُصابة».

سرطان الثدي أثناء الحمل وكيفية علاجه

كما تناول الدكتور مؤمن زكريا، المدرس بقسم النسا بكليه طب جامعة بني سويف، عن الماموجراف «تقرير تصوير الثدي الشعاعي وأنظمة البيانات»، وتناول الدكتور وليد محمد المدرس المساعد بقسم النسا بكليه الطب، موضوع «سرطان الثدي أثناء الحمل وكيفيه علاجه»، فيما تحدثت الدكتورة منى سيد حسن، المدرس المساعد بقسم النفسية بكلية الطب، عن «تأثير سرطان الثدي على الصحة النفسية للسيدات».

وأشاد الدكتور هاني حامد دسوقي عميد كلية التمريض بجامعة بني سويف، بالقائمين على تنظيم الندوة التوعوية من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي لمرضى سرطان الثدي، موجهًا الشكر لضيوف الندوة لأثراهم الفاعلية التوعوية بمحاضراتهم وتوجيهاتهم ونصائحهم لمرضى سرطان الثدي.

وفي سياق آخر، قّدم الدكتور هاني حامد دسوقي عميد كلية التمريض بجامعة بني سويف، التهنئة لرئيس وأعضاء اتحاد الطلاب الجُدد بالكلية، والذي تكون من: أحمد جابر محمد «رئيسًا»، وعبدالرحمن فاضل حامد «نائبًا»، والأمينين المساعدين ندي مختار عبدالمنعم، وعبدالرحمن فاضل حامد، وأعضاء اللجان «صلاح حمدي صلاح، ومريم صلاح الدين محمود، وزهراء ماهر سيد يونس، ومهند جمال علي، وأحمد جابر محمد، وأماني رزق حنا، ويوسف محمد عايد عبدالله، ومحمد يسري فتحي، ومحمد سيد عبدالموجود، وأحمد ناصر خميس، وآلاء شعبان رمضان، وأحمد جمال مصطفى».