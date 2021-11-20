جامعة بنها تطلق حملة «افحصي واطمني» للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي

نظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب البشرى ببنها بالتعاون مع قسم الجراحة العامة والأشعة، اليوم السبت، مبادرة فحص وكشف للعاملات بكلية التربية الرياضية جامعة بنها ضمن الخطوة الرابعة؛ للمسح الطبي لسرطان الثدي مبادرة «افحصي واطمني» التي يقوم بها القطاع.

وتشمل المبادرة عيادة طبية متنقلة للكشف عن أورام الثدي لجميع العاملات بجامعة بنها في مختلف الكليات تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور محمود العراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها.

فرق متخصصة للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي

وتأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الدكتورة نيرمين عدلي محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الفريق الطبي المصاحب بالجراحة العامة وفرق متخصصة من عيادة صحة المرأة بطب بنها.

وأشارت الدكتورة نرمين عدلي إلى الحملة تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن أورام الثدي وضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعيادة صحة المرأة بكلية الطب البشري ببنها التي يتم بها الكشف والمتابعة لجميع الحالات.

وأضافت المبادرة أنه يتم الكشف والتسجيل على برنامج مبادرة رئيس الجمهورية وتحويل بعض الحالات لعمل أشعة وتحاليل ومتابعة بعيادة صحة المرأة.

طب بنها تطلق مبادرة «نخلي السرطان بعيد»

في وقت سابق دشن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة بنها مبادرة «إيد بإيد نخلي السرطان بعيد» تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن أورام الثدي.

وجاءت المبادرة برعاية الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتورة نيرمين عدلي محمود، و الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وأشارت الدكتورة نرمين عدلي إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن أنشطة وحدة الكشف المبكر عن الأورام، التي يتم بها تشخيص جميع أورام الثدي، وكذلك التشخيص المبكر لجميع الأورام الحميدة وغير الحميدة، مشيرة إلى أن مبادرات الرئيس تعطي الضوء لكافة المؤسسات للعمل خلالها خاصة المبادرات الصحية التي إعادة الروح للمواطنين.

وأوضحت «عدلي» أنه تم وضع جدول زمني للقيام بمسح للسيدات داخل وخارج جامعة بنها للاطمئنان عليهن وتقديم الرعاية الطبية لمن تثبت إصابتها بالمرض والمتابعة الدورية لها.