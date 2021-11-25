وزارة الصحة تحذر النساء من دخان التبغ: يسبب سرطان الثدي

حذرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، السيدات من خطورة التعرض لدخان التبغ، من أجل حماية أنفسهن من خطر الإصابة بسرطان الثدي، قائلة: «تجنبي التعرض لدخان التبغ لتحمي نفسك من الإصابة بسرطان الثدي».

الكشف المبكر داخل الوحدات الصحية

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يجب على السيدات الحرص على الكشف المبكر داخل الوحدات الصحية التي تتبع مبادرة رئيس الجمهورية من أجل دعم صحة المرأة والعلاج بشكل مجاني، من خلال أحدث البروتوكولات العالمية، مشيرة إلى أن مواعيد عمل الوحدات يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

وتعطي الوزارة أهمية بالغة للقضاء على العادات السيئة في المجتمع، وذلك من خلال مبادرات الصحة العامة، التي تهتم وزارة الصحة والسكان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيقها لزيادة وعي المصريين نحو الأمراض، والكشف المبكر عن الإصابات، بما يحمي المواطنين من مخاطرها.

توسع للمبادرات الرئيسية للكشف عن الأمراض المزمنة

وتدخل المبادرات الرئاسية تحت مظلة حملة «100 مليون صحة»، التي أطلقتها الوزارة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي في مصر، قبل أن تتوسع لتضم أمراض أخرى.

الكشف على السيدات عن الأمراض التي تتعلق بمرض سرطان الثدي

في سياق متصل، أوضحت الدكتورة ياسمين الحناوي، مدير المكتب الفني للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تمثل نجاحا غير مسبوق؛ إذ أنه جرى الكشف على السيدات عن الأمراض التي تتعلق بـ سرطان الثدي، والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والصحة الإنجابية والتوعية ضد السمنة.

وأكدت الدكتورة ياسمين الحناوي، أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشارا بين السيدات على مستوى العالم، لكنه ليس الأكثر تسببا في زيادة عدد حالات الوفيات؛ لأنه يعالج إذا اكتشف مبكرًا.