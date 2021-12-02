«حياة كريمة» تنقذ أهالي عزبة «أبو قرن»: نقل 4 آلاف أسرة إلى شقق بالسلام

جهود كبيرة تحدث في تغيير شكل الحياة لملايين المواطنين من سكان الريف المصري، أو المناطق السكنية غير الآمنة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ولعل أحدث جهود المشروع القومي هو رسم البسمة على وجه 3950 أسرة من منطقة عزبة أبوقرن في مصر القديمة، حيث قامت محافظة القاهرة، بنقل وتسليم تلك الأسر، وحدات جديدة مفروشة بمدينة «معا» بالسلام.

أهالي عزبة أبوقرن

وتقوم محافظة القاهرة بجهود كبيرة، في إطار المشروع القومي حياة كريمة، بتسليم الأسر التي تعيش في المناطق غير الآمنة وحدات مجهزة لائقة بالمواطن المصري، حيث تمت إزالة 1230 عقار حتى الآن وتم تسكين جميع المستحقين بوحداتهم البديلة بمشروع معا بحي السلام مفروشة بالكامل.

من جانبها، أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن تلك الجهود ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، ومبادرة حياة كريمة، موضحة في تصريحات لها، أنّ أعمال الإزالة تتم بشكل يومي دون توقف، ضمن مخطط تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة لسكان تلك المناطق.

توفير سكن ملائم للأهالي

وقالت: «الهدف من إزالة المنطقة هو توفير سكن ملائم لأهالينا، وتواجد عدد كبير من العقارات الخطرة إنشائيا وتمثل تهديد لحياة المواطنين، حيث إن إجمالي عدد الأسر بمنطقة عزبة أبو قرن يبلغ 4758 أسرة تقريبا، ومساحة المنطقة 42 فدانا تقريبا».

وتبذل محافظة القاهرة جهود كبيرة في توفير السكن الملائم للأسر التي تعيش في مناطق غير آمنة، حيث تمت زيادة عدد اللجان لتسريع إجراءات فحص أوراق السكان ونقل الأسر للوحدات البديلة، كما تم تشكيل لجنة لفحص طلبات التظلمات أول بأول وتسكين المستحقين، وذلك لسرعة إخلاء المنطقة حفاظا على حياة المواطنين بتلك المنطقة، المصنفة ضمن الأماكن غير الآمنة.