التضامن: تطبيق برامج التوعية بأضرار المخدرات في 285 قرية بـ«حياة كريمة»

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في تنفيذ البرامج التوعوية ضمن «قرية بلا إدمان»، حيث يتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية للشباب والمراهقين

وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية‪ .‬

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفق بيان لها، بالاستمرار في التوسع في تنفيذ برامج وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري.

وأوضحت أنه، تم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان‪ .‬

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارٍ التوسع في تنفيذ المبادرة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية، حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطي المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف.

خدمات اجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان

ولفت إلى أنه يتم تقديم خدمات اجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، لافتا إلى أن هذه المبادرة تستهدف القرى بالريف المصري، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعي جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية خلال فترة الدراسة.

توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان

وأوضح أنه يتم بناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان في هذه القرى ضمن مبادرة «القرار قرارك»، كذلك السائقين والحرفيين بأنشطة وبرامج تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من الإدمان، بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية‪.‬

وأضاف عثمان، أنه تم تنفيذ المبادرة في العديد من القرى بـ17 محافظة حتى الآن هما «المنيا وأسيوط وسوهاج، والبحيرة، والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والجيزة وقنا وأسوان وبنى سويف والفيوم ودمياط والغربية والقليوبية والجيزة»، مؤكدا على أن إجمالي عدد القرى التي تم تنفيذ البرامج التوعية بها بلغت 285 قرية حتى الآن.

تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية

وأكد على أنه تم تنفيذ أنشطة متنوعة بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق، كما سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى.

إطلاق دوري رياضي بين الشباب

وأشار إلى أنه تم إطلاق دوري رياضي بين الشباب تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات» للشباب في هذه القرى، للتدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات كما تم إطلاق مهرجان «أنت أقوى من المخدرات» بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع الوعي لدى الأطفال بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تضمنت عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح من «6 إلى 15 عاما».

وتتضمن الحملات، حكى قصة أنت البطل الذي أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح، لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات، أيضا تنفيذ برامج توعوية داخل المدارس عن أضرار التدخين وتعاطي المخدرات ضمن «برنامج اختار حياتك» في إطار الحرص على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة حول الوقاية الإدمان في هذه القرى.