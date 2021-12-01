تطوير مدارس ومشروعات خدمية وتبطين ترع بقرى زفتى ضمن «حياة كريمة».. صور

شهدت قري مركز زفتي بمحافظة الغربية استمرار أعمال مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتنمية الريف المصري، والوقوف بجانب الأسر والعائلات الأكثر احتياجا، من خلال تحسين الخدمات وتنمية وتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لكل المرافق والخدمات المؤسسات الحكومية.

مشروعات خدمية بقرى زفتى

واستمرار للجولات الميدانية، باشر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في جولة تفقدية للعدد من المشروعات بقرية نهطاي، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد الجمل الإبتدائية بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ورفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسى بتكلفة 1 مليون جنيه ورفع كفاءة مدرسة نهطاي الجديدة بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

إنهاء مشروعات بقريتي نهطاي وتفهنا العزب تمهيداً للافتتاح

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن جميع أجهزة المحافظة تواصل الليل بالنهار لإنهاء المشروعات بقريتي نهطاي وتفهنا العزب، تمهيداً للافتتاح الرئاسي المرتقب للقريتين.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه حرص على تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بمركز زفتى في قريتي نهطاي وتفهنا العزب من خلال زيارة ومتابعه سير العمل بمشروعات (الأبنية التعليمية، الري، الصرف الصحي، المجمعات الخدمية الحكومية، المجمعات الزراعية، الوحدات الصحية ومراكز الشباب) .

كما كلف المحافظ مدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد، مع رفع كفاءة فناء بعض من تلك المدارس.

مجمعان للخدمات الحكومية والزراعية البيطرية

كما كشف محافظ الغربية أنه حرص علي تفقد أعمال مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية، موجهاً الشركة المنفذة بسرعة انتهاء الأعمال قبل نهاية الشهر الجاري.

كما زار المحافظ أعمال محطة مياه نهطاي والتي يتم بها إحلال وتجديد بئر إرتوازي، واختتمت الجولة بتفقد أعمال تبطين ترعة العطف.

بينما تابع محافظ الغربية أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة تفهنا العزب الثانوية بتكلفة 240 ألف جنيه، رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد زرد الإعدادية بتكلفة 1.2 مليون جنيه، رفع كفاءة وتطوير وحدة تفهنا العزب الإبتدائية بتكلفة 1.3 ميلون جنيه وإنشاء مدرسة تفهنا العزب الإبتدائية بتكلفة 3.2 مليون جنيه.

إزالة عدد من المنازل الآيلة للسقوط بمحيط مشروعات حياة كريمة بقري زفتي

كما أعطي محافظ الغربية تعليماته إلي قيادات مجلس المدينة بمركز زفتي بأهمية إزالة عدد من المنازل الصادر لها قرار إزالة في محيط تلك المدارس حفاظاً على حياة الطلاب والمواطنين .

كما باشر محافظ الغربية أعمال إحلال وتجديد مركز شباب تفهنا العزب بتكلفة 8.4 مليون جنيه ، حيث يتم إحلال وتجديد المبنى الإدارى والملعب السباعى وإنشاء سور للمركز.