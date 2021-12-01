سبورات ذكية وفصول مجهزة بمدرسة «الصفا والمروة» بالبحيرة: ثمرة «حياة كريمة»

مع دقات السابعة والنصف صباح كل يوم، يرتفع صوت طلاب مدرسة «الصفا والمروة» للتعليم الأساسي بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، بترديد النشيد الوطني وتحية العلم، وسط فناء واسع وجدران مزينة برسوم وشعارات إيجابية تحفز الطلاب على استيعاب ما يتلى عليهن من علم في يوم دراسي جديد.

داخل مدرسة الصفا والمروة بعد أعمال مبادرة حياة كريمة

داخل فصول المدرسة التي تنقسم إلى مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، يجلس الطلاب وأمامهم معلمين مهرة يتلون عليهم محتوى المنهج الدراسي، داخل فصول مجهزة بأحدث وسائل التعلم الحديثة لتخريج أجيال مؤهلة لسوق العمل، بعد أن تركت مبادرة «حياة كريمة» آثارها في تطوير المدرسة من أجل تعليم أفضل لأهل القرية.

لا يقتصر اليوم الدراسي على الشرح النظري والعملي للمناهج فقط، بل حرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تدعيم المدرسة التابعة لإدارة وادي النطرون التعليمية بمحافظة البحيرة، بمكتبة تمتلئ أدراجها بكتب ومراجع علمية لإثراء عقول الطلاب، وإدراج حصص دعم نفسي وتدريب رياضي للجدول المدرسي من أجل جسد سليم وعقول واعية.

دهانات الجدران وأدوات تعليم حديثة

محمود درويش مدير إدارة وادي النطرون التعليمية، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن» أن المدرسة كانت مبنى واحد فقط و يعاني من كثافة الطلاب في الفصول حتى تدخلت مبادرة حياة كريمة وبدأت بالتخطيط لتوسعة المدرسة بإضافة مبنى ملحق إضافي به لتقليل الكثافة.

أعمال مبادرة حياة كريمة في مدرسة الصفا والمروة شملت، بحسب قول مدير الإدارة التعليمية لـ«الوطن» توسيع المدرسة ببناء مبنى ملحق بسعة 12 فصلا، مع تطوير الأدوات التعليمية داخل الفصول كالسبورات الذكية والمقاعد المجددة للطلاب «كان بيقعد حوالي 4 طلاب في الديسك الواحد دلوقتي 2 بس والكثافة قلت واستيعاب المناهج أفضل»، بحسب تعبيره.

إلى جانب ما سبق ذكره، شملت أعمال التطوير من جانب مبادرة حياة كريمة دهانات جدران المدرسة من داخل الفصول ومن الخارج،«طورنا المبنى القديم كمان عشان نضمن خدمة تعليمية أفضل للطلاب»، بحسب قول درويش.