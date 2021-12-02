موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 73 على القنوات العربية

تصدر مسلسل عثمان الحلقة 73 «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من إذاعة الحلقة الجديدة من الموسم الثالث من المسلسل الذي شهد العديد من الأحداث المثيرة، ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أعمال الدراما التركية التي تحظى بمتابعة واسعة لدى الجمهور حيث تدور أحداثه حول عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية.

مواعيد عرض مسلسل عثمان الحلقة 73

عرض مسلسل عثمان الحلقة 73 على قناة «ATV» التركية، مساء أمس، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الجديدة على عدد من القنوات العربية بعد ترجمتها، حيث تذاع على قناة «اليرموك» في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس، بتوقيت القاهرة على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم التالي، بينما تذاع الحلقة على قناة «الفجر» الجزائرية في تمام الساعة الـ 10:30 من مساء الخميس بتوقيت القاهرة، وتعاد يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وبدأ جمهور مسلسل «قيامة عثمان» تداول البرمو الدعائي للحلقة الـ 74 عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي من المقرر إذاعتها على قناة «ATV» التركية، مساء الأربعاء المقبل، ولذلك لمتابعة الأحداث الشيقة التش شهدتها الحلقة 73.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما التركية على رأسهم بوراك أوزجيفيت، بجانب ما يقرب من 40 ممثلا آخرين من بينهم عائشة جول جوناي، إيمره باسالاك، أوزج تورار، وهو من تأليف محمد بوزداغ وإخراج أحمد يلماز.

إعلان الحلقة 74 من مسلسل قيامة عثمان

يعتبر مسلسل قيامة عثمان هو تكملة لمسلسل قيامة أرطغرل، وبدأت إذاعة الموسم الأول من المسلسل التاريخي الذي تتضمن 27 حلقة في الفترة من 20 نوفمبر 2019 حتى 24 يونيو 2020، بينما تضمن الجزء الثاني من المسلسل 37 حلقة، بدأت من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2021، بينما بدأ الجزء الثالث في السادس من أكتوبر الماضي ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف العام الجديد.