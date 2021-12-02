إصابة 7 أشخاص في مشاجرتين بالقليوبية بسبب «تحميل الركاب» ورفع القمامة

أصيب 7 أشخاص في مشاجرتين متفرقتين ببنها والخصوص بمحافظة القليوبية، وجاءت الأولى بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب، والمشاجرة الثانية بسبب رفع القمامة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف المشاجرتين، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة ومصابين بمنطقة كفر سعد دائرة المركز.

المشاجرتين بسبب تحميل الركاب ورفع القمامة

وتبين من تحريات رجال المباحث، حدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول «ع.ك.م»، 26 عامًا، سائق، مصاب بجرح طعني في البطن وآخر أسفل الصدر من الجهة اليسرى، وشقيقه «ك.ك.م»، 27 سنة، مبيض محارة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وطرف ثان «م.ع.ك»، 19 عامًا، سائق توك توك، مصاب بكدمات وجروح باليد اليمنى.

وأوضحت التحريات، حدوث مشادة كلامية بين الأول والثالث على أولوية تحميل الركاب، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثالث على الأول بسلاح أبيض «مطواة»، وأحدث إصابته، ولدى تدخل الثاني لمساندة شقيقه تعرض لإصابته السابقة.

مشاجرة بسبب رفع القمامة

وفي الخصوص، تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بمنطقة الشارع العمومي دائرة القسم.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «أج.إ»، 41 عامًا، عامل نظافة تابع لمجلس المدينة، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، و«ر.م.ح»، 36 عامًا، سائق لودر بمجلس المدينة، مصاب بسحجات وكدمات بالوجه، وطرف ثان «م.أ.م»، 20 عامًا، عامل، مصاب بكدمة بالوجه، وشقيقه «م.أ.م»، 27 عامًا، عامل، مصاب بجرح سطحي بالوجه.

وأوضحت التحريات، أنه خلال قيام الطرف الأول بأعمال رفع تراكمات القمامة من الشارع العمومي، قام الطرف الثاني بإلقاء بعض القمامة، وخلال معاتبة الطرف الأول لهم حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر وإحداث ما بهم من إصابات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

ضبط 27 عاطلا يتاجرون في المخدرات في حملة أمنية

في سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عدد من العاطلين خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية، وذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 عاطلا في الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 450 جراما من الهيروين المخدر، و1206 جرامات من مخدر الحشيش، و215 جراما من مخدر البودر، و625 جراما من البانجو، و320 جرام استروكس، و335 جرام شادو، و40 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.