تفاصيل مصرع مواطن دهسا أسفل عجلات أتوبيس نقل جماعي لشركة خاصة بالغردقة

لقي شخص مصرعه يدعي «الطيب م. متولي» بمنطقة شارع الكهف وسط مدينة الغردقة دهسا أسفل عجلات أتوبيس تابع إحدى شركات الخاصة للنقل الجماعي بالغردقة، َوتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الغردقة لموقع الحادث وجار التحقيقات.

دهس مواطن أسفل الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة

وذكر شهود عيان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المتوفى يدعى الطيب كان يقود دراجة بخارية وأثناء سيره في شارع الكهف في الغردقة موازيا للأتوبيس، وأثناء الدوران معا اصطدم الأتوبيس بقائد الدراجة البخارية والذي وقع أسفل العجلات الخلفية ودهس في الحال.

وأكد شاهد العيان، أن السبب في الحادث يرجع السرعة الزائدة التي كان يقود بها سائق الأتوبيس ونتج عنها عدم السيطرة على زمام الأمور.

السرعة القانونية المقررة داخل كردون المدينة

وأكد مصدر أمني بإدارة مرور البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السرعة القانونية للأتوبيس داخل كردون المدينة هي 40 كيلوا متر في الساعة، لافتاً إلى انتشار الرادارات على الطرق الداخلية والخارجية بمدن محافظة البحر الأحمر.

كانت شهدت مدينة الغردقة اليوم الخميس حادث مأساوي حيث دهس أتوبيس تابع لأحد شركات النقل الخاصة شاب، وتهشمت رأس الشاب وتم استدعاء سيارة الإسعاف، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على السائق وتم عمل محضر بالواقعة وجارى التحقيقات.