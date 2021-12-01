البحر الأحمر: افتتاح مبنى القسطرة القلبية بمستشفى الغردقة خلال أيام

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن تسليم مبنى القسطرة القلبية بمستشفى الغردقة العام، سيجري خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لخدمة المرضى وتوفير كل وسائل الأمان لأهالي المدينة الساحلية.

رفع كفاءة الأقسام الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش تفقده أعمال التطوير بمستشفى الغردقة العام، أن تسليم المبنى الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورافقه في الجولة، الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتور شادي باسم، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والمهندسة ماريا مفيد مديرالإدارة الهندسية، والدكتور جمال مغربي مدير مستشفى الغردقة العام.

وتابع «مرعي»، خلال الزيارة التفقدية، تنفيذ أعمال رفع كفاءة الأقسام الطبية والمبنى الجديد بالمستشفى وسكن الأطباء والتمريض، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، حيث تم الاتفاق مع مهندسي الشركة المصرية والقائمين على المشروع بإضافة التعديلات وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال.

مراجعة الإجراءات الوقائية بمركز طب الأسرة

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وحدة صحة الأسرة بالميناء بمدينة الغردقة، ووجه برفع كفاءة الوحدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال، والتأكد من تواجد الطاقم الطبي ومراجعة الإجراءات الوقائية وتوافر الطعوم والأمصال، ومراجعة السجلات، وتفقد الصيدلية وقسم العلاج الطبيعي، والتأكد من توافر الأدوية، كما تفقد أعمال مبادرة صحة المرأة المصرية للاكتشاف المبكر لأورام الثدى.