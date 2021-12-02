اعترافات المتهم بقتل طفلة حلوان: «كانت هتفضحني»

أدلي «إسلام، البالغ من العمر 31 عاما»، المتهم بقتل الطفلة «جنى» صاحبة الـ6 سنوات، في منطقة المساكن الاقتصادية بمدينة حلوان بجنوب القاهرة، أمام النيابة العامة باعترافات تفصيلية والدافع وراء قتلها ووضع جثتها في جوال وإلقاءها في القمامة أمام منزلها.

اعترافات المتهم بقتل الطفلة جنى

وقال المتهم، إنه في صباح يوم الثلاثاء الماضي استدرج الطفلة من أمام محل سكنها واهما إياها بإعطائها بعض الحلوي «غزل البنات» وأخذها معه لمحل سكنه لمحاولة هتك عرضها، وحينما اقترب منها محاولا تجريدها من ملابسها قاومته الطفلة وبدأت في الصراخ خاف أن تفضح أمره، فسدد لها طعنتين استقرت أحدهما في الرأس وأخرى في البطن ما أودى بحياتها.

كاميرات المراقبة تكشف القاتل

وتابع المتهم، أن الحيرة تملكته وحاول أن يتصرف في الجثة، فلم يجد أمامه سوي أن يضع الطفلة في «جوال» فاشتري جوالين ووضع الطفلة فيهما متوهما بأن أمره لن ينكشف، ولكن كاميرات المراقبة كانت له بالمرصاد.

بلاغ بالعثور على جثة الطفلة جنى

البداية كانت بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفلة في العام السادس من عمرها، وبها إصابات وموضوعة داخل جوال، على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم لمكان الواقعة وتبين صحتها.

نتيجة تشريح جثة القتيلة

وبالانتقال لمكان الواقعة تبين وجود الجثة وبها طعنتين أحدهما في البطن والأخرى في الرأس وموضوعة داخل جوال، تم التحفظ على الجثة وإرسالها إلى المشرحة لبيان أسباب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في المكان للكشف عن هوية المتهم.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل لهوية المتهم، وتبين أنه بائع «غزل البنات»، وحاول هتك عرض الطفلة وفشل، وبتقنين الإجراءات وعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تم القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.