أسرة طفلة حلوان المغتصبة تطلب حماية من أقارب المتهم الرئيسي: بيهددونا

في تطور جديد بقضية الاعتداء الجنسي على طفلة حلوان المعاقة ذهنيا من قبل زوج جدتها عرفيا من ناحية الأم وحملها سفاحا، وذلك بعد القبض على المتهم الرئيسي فجر الأربعاء الماضي، حيث تم تحديد ميعاد ولادة الضحية وهو خلال نهاية الأسبوع المقبل وسيتم إجراء عملية ولادة قيصيرية لها، وأنه تم تحديد نوع الجنين ذكر وسيتم أخذ عينة منه بالإضافة إلى عينة من المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة.

أسرة الطفلة تطلب حمايتها لحين ولادة الطفل

وكشفت التحريات أن جدة الطفلة من ناحية الأب وأفراد أسرتها بوالديها المعاقين طالبوا بحماية الطفلة من أسرة المتهم والمتهمة الرئيسيين بعد تهديدهم بالتعدي بالضرب على المجني عليها وإحداث عملية إجهاض لها قبل الولادة، كما أشارت التحريات إلى أن جدة الطفلة من ناحية الأب قامت بإجراء كشف طبي على شقيقة الضحية الصغرى طفلة 11 عاما، خوفا من تعرضها للاغتصاب على يد نفس المتهم، وأثبت الكشف الطبي أنها لم تتعرض للتعدي الجنسي.

المباحث: المتهم اعتاد معاشرة الطفلة

وأكدت تحريات المباحث التى أجراها المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، والنقيب محمود سعداوي، معاون المباحث، أن المتهم حاول الهرب إلى إحدى الدول عبر الدروب الصحراوي بعد إلقاء القبض على المتهمة الثانية «جدة الطفلة من ناحية الأم» وظل يتنقل في الفنادق بين القاهرة والجيزة وبني سويف لمدة 23 يوما، وتم ضبطه بعد رصد محاولته للهرب، وأكدت التحريات أنه وراء جريمة اغتصاب الضحية واعتاد على معاشرتها معاشرة الأزواج، وتم إجراء مواجهة بينه وبين المجني عليه وتعرفت عليه.

تجديد حبس المتهم 15 يوما

وفي نفس السياق، حضر المتهم صباح اليوم من محبسه أمام المستشار وائل الشوربجي رئيس محكمة جنح حلوان، لنظر تجديد حبسه، وواجهه القاضي بالاتهامات الموجهة إليه فأنكر المتهم وقال: «أنا معملتش حاجة».

وبمواجهته بتحريات المباحث وأقوال المجني عليها مرة أخرى اعترف بارتكابه الجريمة، كما أكد المتهم أنه ليس متزوجا من السيدة العجوز المتهمة الثانية جدة الطفلة من ناحية الأم وأنه يرتبط بها وأسرتها بعلاقة أسرية وجيران منذ 10 سنوات.

وقرر القاضي تجديد حبس المتهم 1 يوما على ذمة التحقيقات على أن يراعى له التجديد فى الميعاد.

بداية البلاغ

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغا فى بداية شهر ديسمبر يفيد بتعرض فتاة معاقة ذهنيا للاغتصاب على يد زوج جدتها من ناحية الأم بمنطقة حلوان، وأكدت التحريات صحة الواقعة وألقي القبض على المتهم الرئيسي وجدة الطفلة من ناحية الأم وبعرضهما على النيابة وجهت للأول تهمة الاغتصاب وللمتهمة الثانية المساعدة والتحريض على الاغتصاب، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.