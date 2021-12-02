غرفة السياحة: إجراءان يحددان موعد بدء رحلات العمرة في يناير المقبل

كشف عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن إجراءان سيحددان موعد بدء رحلات العمرة للمصريين، مضيفًا أن الإجراء الأول هو تفعيل العمرة لمصر على المنصة السعودية للعمرة، أما الإجراء الثاني فهو موافقة اللجنة العليا لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على آليات وضوابط سفر المصريين للعمرة في ظل جائحة كورونا.

بدء تفعيل الوكلاء السعوديين العاملين مع مصر

وأوضح شعبان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المنتظر الانتهاء من هذان الإجراءان خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن السلطات السعودية بدأت حاليًا وبشكل تدريجي في تفعيل الوكلاء السعوديين العاملين مع مصر على المنصة السعودية للعمرة.

وأضاف شعبان، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار سيعرض خلال الأيام المقبلة الضوابط المصرية للعمرة بعد أن يعتمدها رسميًا، والتي أعدتها اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، على اللجنة العليا لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، للحصول على موافقتها على سفر المصريين لإداء مناسك العمرة.

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة لن تعرض على لجنة كورونا ضوابط سفر المصريين للعمرة إلا بعد تفعيل أسم مصر على المنصة السعودية للعمرة.

بداية الرحلات سيكون خلال النصف الأول من يناير

وأشار شعبان، إلى أنه من المتوقع بدء شركات السياحة في تسيير أول رحلة عمرة للمصريين بعد توقف دام لأكثر من 20 شهرًا خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل، مضيفًا أن مدة برنامج العمرة لهذا العام وفقًا للمؤشرات الحالية سيتراوح ما بين 10 إلي 15 يوما.

ولفت شعبان، إلى أن سعر البرنامج الاقتصادي لن يقل عن 20 ألف جنيه، وفقًا للزيادات الجديدة في الأسعار، فضلًا عن المستجدات التي طرأت هذا العام والتي رفعت ثمن تكلفة البرنامج.

وشدد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، على أن وزارة السياحة والآثار حذرت كافة الشركات السياحية من الإعلان عن تنظيم أي رحلات عمرة قبل إعلان وزارة السياحة رسميًا الضوابط المنظمة للعمرة وموعد بدء العمرة رسميًا، موضحًا أن الشركات التي ستخالف هذا التحذير ستتعرض لجزاءات وعقوبات تصل لإغلاق الشركة ووقف الترخيص لمدة زمنية محددة.