فتح باب العمرة للمصريين «السبت» وإلغاء الحجر الصحي للمطعمين رسميا

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم فتح باب العمرة رسميا من جميع الدول ومن بينها مصر بداية من يوم السبت المقبل، بعد أكثر من 20 شهرا من توقف رحلات العمرة من مصر للسعودية بسبب جائحة كورونا.

وقال علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت اليوم فتح العمرة للمصريين بداية من يوم 4 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن السلطات السعودية ألغت الحجر الصحي المؤسسي للمواطنين المصريين الحاصلين قبل سفرهم من مصر وحصولهم على التأشيرة على جرعتي التطعيم المعتمدة بالسعودية، مشيرا إلى أن الأمصال المعتمدة من السعودية هي «فايزر بيوتنك - موديرنا - أكسفورد أسترازينيكا- جونسون».

اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية

وأضاف لـ«الوطن» أنه بالنسبة للمواطنين المصريين الحاصلين على لقاح غير معتمد من المملكة العربية السعودية لكنه معتمد من منظمة الصحة العالمية فإنهم سيقضون فترة حجر صحي لمدة 3 أيام فقط عند وصولهم إلى الأراضى العربية السعودية يتخللها إجراء تحليل PCR الخاص بكورونا، وفي حال كان التحليل بنتيجة سلبية يبدأ المعتمرون في التوجه لاداء مناسك العمرة.

مناشدة وزارة السياحة لسرعة استصدار ضوابط العمرة

وناشد الغمري غرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة ووزارة السياحة بسرعة إصدار الضوابط المصرية للعمرة حتى يتسنى للشركات السياحية البدء في الإجراءات التنفيذية للعمرة مثل توثيق عقود وكالة العمرة فضلا عن بدء تجهيز برامج العمرة وتسويقها للمواطنين المصريين.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن شركات السياحة المصرية لن تتمكن حاليا من الإعلان عن تنظيم برامج العمرة طالما لم تصدر الضوابط المصرية للعمرة متابعًا: «في حال صدرت الضوابط سريعا وبدأت الشركات في توثيق عقود العمرة فإنه من المحتمل أن تبدأ مصر تنظيم أول رحلات العمرة خلال شهر ديسمبر المقبل».

يشار إلى ان وزارة السياحة المصرية أعلنت أنها لديها تصور مبدئي للضوابط المنظمة للعمرة، وأنها تنتظر فقط صدور الضوابط السعودية حتى تعلن عن إجراءات سفر المصريين للعمرة.