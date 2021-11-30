شركات السياحة: 4 لقاحات تعفي المعتمر من الحجر الصحي في السعودية

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إنّ المملكة العربية السعودية اشترطت للسماح للمواطنين المصريين المسافرين لأداء العمرة، بالدخول إلى أراضيها مباشرة دون الحاجة لقضاء فترة حجر صحي مؤسسي بأحد نقاط الوصول بالسعودية، شرط أن يكون حصل على التطعيمات المقررة بأحد اللقاحات المعتمدة من المملكة، وهي «جونسون - موديرنا - أسترازينيكا - فايزر».

وأضاف الغمري لـ«الوطن»، أنّ المسافرين الحاصلين على أحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة بالسعودية، سيقضون 3 أيام فترة حجر مؤسسي فور وصولهم للمملكة، يتم خلالها إجراء تحليل pcr الخاص بكورونا بعد 48 ساعة من الحجر، وحال سلبية العينة يُسمح لهم بالتوجه لأداء المناسك.

رحلات العمرة لن تبدأ السبت المقبل

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أنّه رغم إعلان السعودية فتح باب العمرة للدول من خارج المملكة بداية من السبت المقبل، فرحلات العمرة من مصر لن تنطلق خلال هذا التاريخ، بسبب عدم إصدار الضوابط المصرية للعمرة، فضلا عن عدم فتح المنصة السعودية للشركات المصرية حتى الآن، كي تبدأ فى إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة، لافتا إلى أنّه من المنتظر أن تنتهي تلك الإجراءات خلال الأيام المقبلة.

بدء إجراءات العمرة خلال أسبوعين

من جانبه، قال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنّ هناك العديد من الإجراءات يجب إنجازها قبل إعلان موعد تسيير رحلات العمرة، مشيرًا إلى أنّ وزارة الحج السعودية لم تعلن نظام التسكين بالفنادق هناك، سواء كان ثنائيا أو ثلاثيا أورباعيا، ولم تعلن درجة نجومية الفنادق التي ستستقبل المعتمرين، سواء واحدة أو 2 أو 3.

وأشار إلى أنّ هناك بعض المناقشات لا زالت تدور حتى الآن بين وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، بشأن قيمة خطاب الضمان المطلوب من الشركات، للسماح لها بتنظيم رحلات العمرة، لافتا إلى أنّ الأسبوعين المقبلين سيشهدان حسم الأمور وبدء إعلان تنظيم رحلات العمرة.