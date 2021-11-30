أسعار العمرة 2021 في مصر.. البرنامج الشعبي يبدأ من 18 ألف جنيه

عقب صدور قرار المملكة العربية السعودية، بفتح باب العمرة لمعتمري دول العالم بما فيها مصر، بداية من يوم السبت المقبل، زادت التساؤلات في الشارع المصري عن أسعار العمرة 2021 في ظل الحديث عن قرب بدء رحلات العمرة، وقال علاء أبوزينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن الشركات في انتظار إعلان الضوابط المصرية للعمرة، حتى تستطيع إعلان أسعار برامج العمرة، لافتا إلى أنه من المنتظر صدور الضوابط المنظمة للعمرة خلال شهر ديسمبر المقبل .

زيادة من 4 إلى 6 آلاف جنيه على أسعار العام الماضى

وأضاف لـ«الوطن»، أنه وفقا للتصورات المبدئية لضوابط العمرة المصرية والاشتراطات التى وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية، من المتوقع أن تشهد أسعار العمرة زيادة تتراوح بين 4 و6 آلاف جنيه، عن أخر عمرة نظمتها مصر قبل جائحة كورونا في فبراير من العام الماضي، لافتا إلى أن أقل سعر لبرنامج العمرة الشعبي هذا العام سيكون فى حدود 18 ألف جنيه، فيما ستبلغ أسعار برامج العمرة الـ 4 نجوم نحو 23 ألف جنيه، بينما ستصل أسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم لنحو 30 ألف جنيه.

الأسعار قد تشهد زيادات جديدة

وأشار إلى أن الشركات حددت أسعار برامج العمرة وفقا للمعطيات الحالية والاشتراطات السعودية وأسعار تذاكر الطيران وقيمة التأمين الطبي، لافتا إلى أن هناك أمور قد تؤدى إلى زيادة تلك الأسعار مثل عدد التأشيرات التي سيتم منحها لشركات السياحة المصرية، فضلا عن مدة برنامج العمرة، إضافة إلى الحد الأقصى لتسكين المعتمرين بالغرف، ونوعية الفنادق التي ستحددها المملكة العربية السعودية لإقامة المعتمرين ودرجة نجوميتها ومدى قربها من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة .

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت أمس الأول، عن فتح باب العمرة للمعتمرين من خارج المملكة بما فيها مصر بداية من يوم السبت المقبل الموافق 4 ديسمبر.