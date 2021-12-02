إزالة 22 محاولة تحويل وحدات سكنية لمحلات في حدائق الأهرام بالجيزة

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات الرصد للمخالفين ورفع الإشغالات وإزالة التعديات وضبط محاولات تحويل الوحدات السكنية إلى محال تجارية بحدائق الأهرام، مع عرض تقرير يومي بمجهودات مواجهة كافة المخالفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات مكبرة لإزالة التعديات

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، من ضبط 22 محاولة تحويل وحدات من الغرض السكني إلى التجاري، حيث تم إيقاف أعمال تشطيب وتحويل الوحدات وإزالة المخالفات في عدة عقارات مع تكسير الأرضيات وسحب الأبواب والأخشاب والمعدات، وتحرير محاضر للمخالفين إلى جانب تنفيذ الإزالة الكاملة للروف بأحد العقارات.

وشملت مجهودات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام، إيقاف أعمال وغلق مركز تجميل يزاول النشاط دون ترخيص بالعقار رقم 467، ورفع جميع الإشغالات وكافة الحواجز الحديدية والأسمنتية المتواجدة أمام العقارات، بالإضافة إلى إزالة إطارات السيارات المتروكة لحجز أماكن الركنات والحواجز الحديدية التي تعوق حركة المارة والسيارات، كما تم ضبط ومصادرة «عربية» مشروبات بطريق الفيوم بدون تصريح.

رفع الإشغالات ومصادرة 560 حالة

كما شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة رفع للإشغالات، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد 560 حالة إشغال متنوعة للمحال والباعة الجائلين.

كما شن حملة نظافة موسعة على شوارع العشرين والجيش والضغط، ورفع المخلفات من قطع الأراضي، وكنس وتجريد ومتابعة أعمال تجريد وتمهيد الطريق البطيئ بالقطاع.