غلق جزئي لكوبري الجيزة بالمنزل المؤدي لشارع مراد 3 أيام للصيانة

أعلنت محافظة الجيزة استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءه طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، ضمن استعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

مواعيد غلق كوبري الجيزة

وذكرت المحافظة، أن هذه الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني، وتحديداً المنزل المؤدي لشارع مراد، بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام، ابتدءاً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة، الموافق 3 ديسمبر الجاري، حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد، الموافق 5 من الشهر نفسه، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وسيتم الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

لوحات إرشادية وتحذيرية

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلا من رئيس حي جنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق، بالمتابعة الميدانية للأعمال، واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وأكدت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.