تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة.. اقتحام الأقصى وهدم المنازل

اقتحم مايقارب 200 مستوطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمشاركة طلاب معاهد توراتية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية، خاصة في المنطقة الشرقية من الحرم القدسي، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مستوطنون يقتحمون الأقصى في العيد العبري

وجاءت عملية الاقتحام في خامس أيام «عيد الأنوار»، العبري أو «الحانوكاه»، الذي يرمز إلى إعادة تدشين ما يسمى «المذبح»، في «الهيكل المزعوم»، ومن جهتها أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 186 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

دعوات لتكثيف عمليات اقتحام الأقصى

وكانت «جماعات الهيكل»، دعت إلى تكثيف عمليات الاقتحام المركزية والجماعية للأقصى، حتى الإثنين المقبل، بمشاركة كبار الحاخامات وتنظيم محاضرات واقتحامات احتفالية، وصلوات ومحاولات لإدخال شمعدان «الحانوكاه».

إجراءات أمنية مشددة

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت إجراءات عسكرية مشددة وتضييقات في مدينة القدس عمومًا ومحيطُ البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد عملية الاقتحام.

أعمال تخريب في الخليل

وفي سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مساكن، جنوب الخليل، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان «راتب الجبور»، إن الاحتلال هدم مساكن و«حظائر أغنام»، وحمامات، ومخابز في منطقتي «الفخيت والمركز»، شرق «مسافر يطا».

جرافات الاحتلال تعتدي على مساكن الفلسطينيين

وأكد أن جرافات الاحتلال هدمت غرفتين سكنيتين من الطوب والصفيح، وحظيرة أغنام، ومخبز للمواطن محمد محمود علي النجار، وغرفتين سكنيتين، تعود ملكيتها للمسنة «صفا عبد الفتاح النجار».