بطولة أحمد عادل تقف شامخة في وجه الكارثة.. النقيب الذي أنقذ الكنيسة

النقيب أحمد عادل الضابط الذي أنقذ كنيسة الوراق من كارثة وحريق، تلك الكلمات أصبحت متداولة بشكل كبير خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» بعدما أسرع النقيب أحمد عادل دون تردد بمجرد سماعه صوت انفجار كابل كهربائي داخل كنيسة العذراء مريم الموجودة بمنطقة كورنيش الوراق محاولًا إخماد الحريق، وبالفعل بعد دقائق قليلة تمكن من السيطرة على الحريق الذي كاد أن يتسبب في كارثة لولا تدخله.

النقيب أحمد عادل أنقذ كنيسة الوراق

النقيب أحمد عادل، 24 سنة، تابع لقسم شرطة الوراق ويتولى الحراسة على كنيسة العذراء مريم، قدم دورًا بطولة أشاد به الجميع حينما أخمد حريقًا داخل كنيسة العذراء مريم بمجرد سماعه صوت انفجار كابل الكهرباء داخل الكنيسة.

وكشف شهود العيان لـ«الوطن» تفاصيل الواقعة، إذ قال أحدهم أن النقيب أحمد عادل كان واقفًا بجوار كنيسة الوراق في ذلك الوقت، وفجأة سمعنا صوت انفجار كابل كهربائي من داخل الكنيسة، وعلى الفور أسرع «عادل» نحو الحريق ممسكًا بـ«طفاية»، يحاول السيطرة على النيران، حيث استخدم ما يقرب من 5 طفايات حتى تمكن من إخماده.

إصابة النقيب أحمد عادل أثناء السيطرة على الحريق

وأضاف الشاهد، أن النقيب أحمد عادل، تمكن من إخماد الحريق في وقت قصير جدًا لدرجة أن ملابسه امتلأت بـ«رغوة» الطفاية وتغير لونها من الأسود إلى الأبيض، كما أنه أصيب بجرح طفيف أثناء إخماده لحريق كنيسة الوراق.

بلاغ إلى شرطة النجدة

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد باشتعال النيران داخل كنيسة العذراء مريم بكورنيش النيل بمنطقة الوراق بسبب انفجار كابل كهربائي داخل الكنيسة، ووجه اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، بسرعة التحرك لإخماد الحريق، وقام رجال الحماية المدنية بعملية التبريد بعدما تمكن النقيب أحمد عادل من إخماد الحريق.