«المهن الموسيقية» عن التحقيق مع عمر كمال: «هنعرف نيته بس»

قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن قرار النقابة الأخير بمنع عدد من المطربين من الغناء ليس من ضمنهم عمر كمال، فهو مطرب جيد ولديه الكثير من المتابعين، مضيفا: «لازم يكون كلامه وإيمائاته ودلالات ألفاظه بحساب، لأنه مسؤول عن توجيه الناس، وبيثبت رواسخ معينة».

وتابع «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن عمر يمثل للتحقيق للتأكد من إذا كانت نيته الإساءة لمصر، أو كان تصريحه هذا دون قصد، «هنقوله أنت سفير مصر والفن المصري خارج البلد، وأنت قائد في المرحلة دي، ومينفعش تصدر كلام يسيئ للبلد، يعني أيه تغني في مصر خمور وحشيش وفي السعودية تقول أنها أرض طاهرة، مصر أرض طاهرة، وكل بلد لأي مواطن هي أرض محترمة ومقدسة، وهنعلمه بس مش أكتر».

وأوضح أن النقابة تستطيع إخضاع أي من أفرادها أمام التحقيق أو من يغنون دون الحصول على ترخيص بهذا، متابعا: «أقدر أجيب متعهد الحفلات وأمنع التعامل معاه لأنه خالف قرار النقابة، وإحنا في فترة شديدة الصعوبة، وهي مرحلة عنق الزجاجة».

قوانين لمنع مطربي المهرجانات من الغناء

وأكد أنه لمنع مطربي المهرجانات من الظهور على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، يجب إصدار عدد من القوانين المنظمة لهذا حتى تستطيع النقابة مخاطبة إدارة «يوتيوب» في منع بث تلك الأغاني على منصاتها.

حرية الإبداع

وتابع: «بالنسبة للناس اللي بتقول حرية الإبداع، لما تكون منظمة، ومن خلال أطر معروفة سلفا، وتوجيهات، ده بيحافظ على قيم المجتمع، ومينفعش أسيب أي حد يقول أي حاجة لحد في الشارع، ولازم كل جهة ومؤسسة شعبية أو مدنية تتعاون معنا وتتحمل دورها».