تشكيل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية.. 10 أعضاء ورئيس

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، القرار رقم (91) لسنة 2021، بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

10 أعضاء من نخبة الأساتذة الجامعيين

أوضح الدكتور أحمد السبكي، أن المجلس الطبي الاستشاري للهيئة العامة للرعاية الصحية، تم تشكيله برئاسة أحد الخبراء في مجال الرعاية الصحية، ويتكون من 10 أعضاء من نخبة الأساتذة الجامعيين والاستشاريين بمختلف المجالات الطبية المتعددة (الجراحات، الأمراض الباطنة، طب الأطفال وحديثي الولادة، أمراض النساء والتوليد، طب الطوارئ والحالات الحرجة، الجراحات التخصصية الدقيقة، طب الأسنان والوجه والفكين، العلاج الطبيعي، شئون الصيدلة، التمريض).

رئيس المجلس الطبي الاستشاري

وأضاف السبكي، أنه تم تشكيل المجلس الطبي الاستشاري للهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور شريف وديع ناشد، أستاذ ورئيس مجلس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضوية نخبة من الأساتذة الجامعيين والاستشاريين بالمجالات الطبية المتعددة، تضم كلًا من، أ.د. حسام كامل، أستاذ أمراض الدم بقسم طب الأورام بكلية الطب ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، أ.د. أيمن الخطيب، أستاذ الصيدلة والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ونائب رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب سيد القباري استشاري أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة وأستاذ بالأكاديمية الطبية العسكرية، واللواء طبيب مراد ألفي استشاري الأطفال وحديثي الولادة والمبتسرين بمستشفى القوات المسلحة وأستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الجلاء العسكري، أ.د. حازم خميس استشاري القلب والأوعية الدموية ومدير مستشفيات وادي النيل، أ.د. علي الأنور، أستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية طب جامعة عين شمس والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أ.د. هاني صلاح، استشاري متفرغ طب وجراحة العيون ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الأسبق، أ.د. راندا السلاوي أستاذ بكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة وعميد كلية طب الأسنان جامعة الجيزة الجديدة، أ.د. سمير الجزار أستاذ العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي وأمراض الباطنة بجامعة القاهرة، أ.د. إيمان شكري، أستاذ تمريض صحة المجتمع ورئيس قسم المسنين كلية التمريض جامعة الزقازيق.

قرار إنشاء المجلس الاستشاري الطبي

الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كان قدر أصدر القرار رقم (84) لسنة 2021، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدا عبر بيان أصدره قبل قليل، أن اختصاصات المجلس الطبي الاستشاري لهيئة الرعاية الصحية تشمل اقتراح السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالسياسات الطبية لمستويات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة، وضع سياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى واستراتيجيات تقييم حالات المرضى وأسباب الوفيات ومكافحة العدوى، وتأكيد الالتزام بالقيم والممارسات الأخلاقية، تقديم الخدمات الصحية بجدارة إكلينيكية ووضع مقترح لأدلة العمل الإكلينيكية والصلاحيات والمسئوليات الطبية للأطباء، وغيرها من الأطر العلمية للحوكمة الإكلينيكية.

السبكي أوضح أن المجلس الطبي الاستشاري تشمل اختصاصاته أيضًا وضع سياسات واسترتيجيات التعليم الطبي المستمر والتدريب والتوزيع والتطوير لجميع المهن الطبية بالهيئة، معايير متابعة وتقييم الأداء الطبي للخدمات المقدمة من خلال المنشآت التابعة للهيئة بالأقسام الإكلينيكية المختلفة، سياسات الاستعانة بالخبراء الزائرين.. كبرنامج متكامل لدعم الخدمات والتخصصات الطبية من الخبرات المحلية والعالمية ونقل توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة بالهيئة لرفع مستوى أداء أعضاء المهن الطبية، المعايير الفنية للتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية في مختلف التخصصات الطبية والخدمات الطبية المساندة، معايير التقييم الفنية لرؤساء الأقسام الإكلينيكية بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة.