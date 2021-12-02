«الرعاية الصحية» تعلن فرص عمل بالمحافظات في التأمين الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فرص عمل بالقاهرة وفروعها بالمحافظات «الأقصر، بورسعيد، الإسماعيلية» عن طريق الندب كأعضاء بالإدارة المراجعة الداخلية، وذلك لحاجة الرعاية الصحية لهذه الوظائف الشاغرة في عدة محافظات في أنحاء الجمهورية، مع اختيار الكوادر المناسبة وفقا لكل وظيفة متاحة.

شروط التقديم للوظائف الرعاية الصحية

وحددت الرعاية الصحية شروط التقديم لوظائف الرعاية الطبية والتي تشمل عدة نقاط رئيسية يجب أن تتوفر في المتقدم للوظيفة وتتمثل في التالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب.

- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس مجال الوظيفة.

- يفضل الحصول على دراسات عليا في مجال الوظيفة.

طرق التقديم للوظائف الرعاية الصحية

وأوضحت الرعاية الصحية أن طرق التقديم لهذه الوظائف من خلال تسليم السيرة الذاتية للراغبين في الانضمام بالوظائف، من خلال تقديمها باليد إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، مع تحديد الوظيفة المقدم بشأنها الطلب، وذلك خلال أسبوعين من نشر الإعلان مع ضرورة إرفاق بيان حالة وظيفية حديثة موضح بها الجزاءات، وعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية، مع العلم أن لن يتم الالتفات إلى الطلب غير المشمول ببيان حالة وظيفية.

الوظائف المتاحة بالرعاية الصحية

وظيفة مراجع حسابات

لابد أن يكون المتقدم:

- خريج تجارة وتقديره العام لا يقل عن جيد.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- السن لا يزيد عن 35 عاما.

- مهام عمله: استلام ومراجعة البيانات المالية ومتابعتها وعمل التقارير وإرسالها وما قد يكلف به.

وظيفة سكرتارية

شروط التقديم للوظيفة:

- خبرة لا تقل عن سنتين.

- فني إحصاء.

- السن لا يزيد عن 35 عاما.

- جميع الأعمال الخاصة بالسكرتارية وما قد يكلف به من أعمال أخرى.

وظيفة مراجع للعمليات التشغيلية

- مؤهل عالي.

- يكون على دراية تامة باللوائح والقوانين الخاصة بالصيدليات والمخازن.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- السن لا يزيد عن 35 عاما.

- دراسات عليا خاصة بالإدارة وخبرة العمل بالوحدات والمراكز.

وظيفة مراجع عمليات التحول الرقمي والميكنة

- بكالوريوس حاسبات ومعلومات أو بكالوريوس طبي بالإضافة إلى زمالة معلوماتية أو دبلومة معلوماتية.

- السن لا يزيد عن 35 عاما.

- مراجعة أعمال التحول الرقمي وأداء البرنامج.

- البنية التحية وما يكلف به من أعمال أخرى.

اختيار أفضل الكوادر البشرية للعمل في الوظائف المتاحة

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات في تصريحات له، إن الرعاية الصحية تحرص على اختيار أفضل الكوادر البشرية من الأطقم الطبية أو الإدارية لشغل الوظائف في فرع هيئة الرعاية الصحية في المحافظات التي أعلنت عن وجود وظائف شاغرة بها.

اختيار الكوادر الأفضل لضمان تقديم أفضل الخدمات

وأكد السبكي، أن اختيار العناصر يقوم وفقا للشروط المعلن عنها، والاختيار الكوادر الأفضل لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد «مستقبل صحة مصر»، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين على أعلى مستوى من التميز، وتماشيا مع أهداف رؤية مصر2030.