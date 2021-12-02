«الصحة»: التوسع في تحليل التسلسل الجيني بمستشفيات العزل بسبب أوميكرون

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة على أهمية التوسعات في أبحاث التسلسل الجيني داخل مستشفيات العزل الصحي لمصابي كورونا، وذلك لرصد والتقصي للسلالات الجديدة لفيروس كورونا وذلك مع ظهور فيروس أوميكرون الجديد، وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على تشديد الدكتور خالد عبدالغفار بأهمية إجراءات الوقائية في الحجر الصحي بالمطار.

إجراءات الحجر الصحي بالمطار للتعامل مع متحور أوميكرون

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك تشديد على أهمية اختيار فحص الحامض النووي السريع للقادمين من بعض الدول، مضيفا أنه في حال ثبوت إيجابية الفحص لأي حالة قادمة من الخارج يعود على نفس الطائرة القادم منها، وإذا كان القادم من الخارج مصريا يتم حجزه لمدة 7 أيام، والتعامل مع الحالة داخل مستشفيات العزل الصحي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أهمية الحصول على التطعيم وتحليل البي سي آر، مشيرا إلى إثبات قدرة تحليل «بي سي آر» في اكتشاف الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، مؤكدة على أن مصر خالية حتى الآن من متحور أوميكرون الجديد.

الصحة: رفع أعلى درجات الاستعداد لمتابعة فيروس كورونا

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المحافظات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجرارات الاحترازية، لافتة إلى التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، للوصول إلى المستهدف من تطعيم المواطنين وهو 40% من تطعيم المواطنين بنهاية العام الجاري.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين لحجز اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وطمأنت المواطنين بشأن جميع اللقاحات وقالت إن جميعها آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر.