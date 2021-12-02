مصرع 4 من العناصر الخطرة في مواجهات مسلحة مع الشرطة بـ15 مايو

لقى 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهم في مواجهات مسلحة مع الشرطة في منطقة جبلية بـ15 مايو، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وبعد تدقيق المعلومات وإجراء التحريات المكثفة بمعرفة فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن «القاهرة - السويس».

استهداف 4 عناصر إجرامية في 15 مايو

واستهدفت مأمورية شارك فيها قطاع الأمن المركزي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو بالقاهرة، سبق لهم ارتكاب حوادث السطو المسلح والسرقة بالإكراه وقطع الطرق «آخرها إطلاق النار على سيارة خاصة بإحدى الشركات بمنطقة عتاقة بالسويس».

تبادل إطلاق نار بين الأمن والعناصر الإجرامية

ولدى وصول القوات لمكان تواجدهم بالمنطقة الجبلية واستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، نتج عن ذلك مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على «بندقية عيار 51 – رشاش - 3 بنادق آلية إحداها مزودة بمنظار – 3 طبنجات - كمية من الذخائر– مبلغ مالي – سيارتين إحداها محترقة نتيجة التعامل»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.