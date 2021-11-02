ضبط 150 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في الإسكندرية

أكدت أجهزة وزارة الداخلية، استمرار جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وأوضح بيان، أصدرته، وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تابعت نشاط «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة بالإسكندرية، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم بـ150 طربة حشيش

وأشار البيان إلى أنه بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا، مبلغ مالي، هاتف محمول).

بمواجهة المتهم أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (مليون جنيه تقريبًا).