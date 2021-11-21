ضبط 330 طربة حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية والغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من القبض على 3 عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة، في نطاق محافظتي الإسكندرية والغربية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية والغربية، نشاط العناصر الإجرامية.

ضبط عنصر إجرامي بالغربية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، وأمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية، حال استقلاله «توك توك» بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش، تقدر بـ25 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وأمكن ضبط العنصرين الآخرين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزتهما 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

3 ملايين و300 ألف جنيه قيمة المضبوطات

وبمواجهتهما بالمضبوطات، أيدا ما جاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين و300 ألف جنيه تقريبًا.