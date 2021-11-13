جهود الداخلية في أسبوع: ضبط 608 عناصر إجرامية وتنفيذ 4910 أحكام قضائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي عن تحقيق النتائج التالية:

الأمن العام

- استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ( دمياط - بورسعيد - الدقهلية)»، و«السحر والجمال بنطاق محافظتي ( الشرقية والإسماعيلية)، وتم ضبط 70 متهما، وبحوزتهم 39 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 سلاح أبيض.

- ضبط 42 قضية اتجار بالمواد المخدرة.

- تنفيذ 4910 أحكام قضائية متنوعة.

- ضبط 358 قضية متنوعة.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع 14 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، وضبط 608 عناصر إجرامية شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «الجيزة – أسيوط – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية- السويس – الدقهلية – الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – المنيا – أسوان – قنا – جنوب سيناء – المنوفية – بورسعيد – البحر الأحمر – الأقصر – دمياط – مطروح – الإسماعيلية – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف»، وبحوزتهم ( 353 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

يذكر أن المذكورين سبق اتهامهم في العديد من القضايا؛ أبرزها « سلاح – مخدرات – سرقة- خطف».

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها، وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 1527 قطعة سلاح نارى أبرزها « آر بى جى- 3 جرينوف - 139 بندقية آلية – 225 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 82 مسدسا – 1077 فرد محلي – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 230 خزينة – 1870 قطعة سلاح أبيض».

ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

- ضبط 12 تشكيلا عصابيا، ضمت 34 متهما؛ ارتكبوا 67 حادث سرقة متنوعة.

- ضبط 138 قضية أحداث.

- كشف غموض 80 حادثا متنوعا؛ أبرزهم قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 119 متهماً.

- إعادة 22 سياراة مُبلغ بسرقتها.

في مجال تنفيذ الأحكام

- تم تنفيذ 572106 أحكام قضائية بإجمالي 38691 متهما، وذلك على النحو التالي:

2388 حكم جناية.

198498 حكم حبس.

293623 حكم غرامة.

77597 مخالفة.

مجال الأمن الاقتصادي

أولا: القضايا التموينية

ضبط 8704 قضايا تموينية متنوعة، جاءت على النحو التالي:

ضبط 176 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 19529 أسطوانة، وتقدر قيمة الغاز المدعم بـ2٫636٫415 جنيه.

ضبط 29 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 533936 لترا؛ لبيعها في السوق السوداء.

ضبط 8449 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1872,566 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة؛ أبرزها ضبط 322 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 683,839 طنا، وكذا ضبط 85 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 38,168 طن.

قضايا التيار الكهربائي

ضبط 79205 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 82٫779٫046 مليون جنيه.

في مجال قضايا الأموال العامة

ضبط 28 قضية في مجال مكافحة جرائم ( النقد والتهريب- الاختلاس والإضرار بالمال العام- والاحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع)، بقيمة إجمالية بلغت 106 ملايين و587 ألفا و440 جنيها.

قضايا النقل والمواصلات

ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 5 متهمين، ارتكبوا واقعتي سرقة.

ضبط 1622 قضية متنوعة؛ أبرزها جرائم سرقات عامة وحيازة مواد مخدرة.

قضايا المصنفات

في مجال ضبط قضايا المصنفات

ضبط 249 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالي:

137 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها 53471 وحدة من بينها: أقراص صلبة – ريسيفر – قطع الغيار والأدوات والعدد المُستخدمة للإنتاج والتصنيع - شاشات عرض – فلاشات – مكبر صوت – وصلات DVR- هواتف محمولة – راوتر – أجهزة حاسب آلى – وحدات معالجة – مايكات صوت - هارديسك.

ضبط 112 قضية في مجال جرائم المطبوعات بإجمالي مضبوطات بلغت 78800؛ تمثلت في كتب وملازم تعليمية ودراسية مختلفة معدة للبيع وأخرى تحت التجهيز دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

قضايا البيئة والمسطحات المائية

ضبط 544 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها «قضايا صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة»، وكذا ضبط 1255 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و 137 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف التعدى بالردم، و 209 قضايا في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و 55 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 959 لنشا سياحيا.

في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا

ضبط 6878 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 1813 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 10682 أرجيلة.

غلق 6870 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

ضبط 62964 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 62674 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 290 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

مكافحة المخدرات

ضبط 1939 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 2181 متهما وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 611٫915 كيلوجراما.

كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 291٫366 كيلوجراما.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 88٫933 كيلوجراما.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 35٫915 كيلوجراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 4٫86 كيلوجراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 274 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 339 جراما.

كمية من مخدر إم دى إم إيه وزنت 550 جراما.

18٫547 ألف قرص مؤثر.

22٫455 ألف قرص ترامادول مخدر.

7111 قرص كبتاجون.

كمية من مادة الماكستون فورت بلغت 15 سم3.

ضبط 2 قضية غسل الأموال، قدرت قيمة الممتلكات بها قرابة 32 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 13 قضية بإجمالي 13 متهما، بمضبوطات بلغت طنا و344 كيلوجراما.

ضبط المخالفات المرورية

ضبط 251260 مخالفة مرورية متنوعة؛ أبرزها 36154 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و5971 موقفا عشوائيا.

في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع 264 سيارة، و51 دراجة نارية.

في مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 24979 مخالفة عدم ارتداء الخوذة.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتي:

المرور على 244 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 1136 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية 7 منهم.

فحص 976 مركبة تبين مخالفة 54 منها لاشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 4527 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 273 سائقا منهم.

أمن الموانئ

أسفرت الحملات عن ضبط 24 قضية تهريب بضائع – مستحضرات تجميل، وكذا 70 قضية متنوعة من أبرزها دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية.

الأمن السياحي

ضبط 889 قضية ومخالفة متنوعة؛ أبرزها: حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية.