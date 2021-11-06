ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 25 مليون جنيه من المخدرات بالإسكندرية

أكدت أجهزة وزارة الداخلية، مواصلة جهودها؛ لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم السبت، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني والأمن العام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وإثنان منهم مسجونان حاليًا على ذمة إحدى قضايا المخدرات، وجميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

غسيل أموال المخدرات في العقارات

وأشار البيان إلى تجارة الأشخاص الأربعة، في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى بحسابات وشهادات بنكية، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بنحو 25 مليون جنيه.