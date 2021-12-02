وزير التعليم: تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب أوميكرون غير وارد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم وجود أي مشكلات أو أزمات تؤثر على سير العام الدراسي الجديد 2021-2022، وأن غرفة العمليات المركزية تتابع سير الدراسة بكل محافظات مصر، للتأكد من انتظام الدراسة وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، موضحا أن المتحور الجديد أوميكرون لن يكون له تأثير سلبي على الدراسة والامتحانات حال ظهوره في مصر.

وزير التعليم: ننفذ إجراءات مشددة بالمدارس بسبب أوميكرون

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تعليق الدراسة في المدارس وتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي الجديد، بسبب المتحور الجديد أوميكرون غير وارد على الإطلاق ولا نفكر في ذلك، موضحا أنه شدد على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، بضرورة تنفيذ إجراءات مشددة داخل المدارس، بسبب متحور كورونا الجديد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

قرار منع دخول المدارس لغير الملقحين ضد كورونا يسير على المعلمين وليس الطلاب

وأوضح وزير التعليم، أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان، لمعرفة كل ما يستجد حول متحورات كورونا الجديدة، لوضع خطط شاملة داخل المدارس لتطهيرها وتعقيمها، لمواجهة المتحور الجديد «أوميكرون»، مؤكدا على أن الوزارة بدأت في تنفيذ قرار منع غير الملقحين ضد كورونا المدارس والإدارات التعليمية، قائلا: «قرار المنع يسير على المعلمين والإداريين وليس الطلاب».

وزير التعليم: لا يوجد أي إجراءات ضد الطلاب غير الملقحين ضد كورونا

وأكد شوقي، على أن الوزارة لن تفرض على إجراءات ضد الطلاب غير الملقحين ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أنه لن يتم عقد امتحانات مجمعة لطلاب صفوف النقل بسبب كورونا، وأن جميع الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس وليس المنازل، وأن الوزارة سوف تستعد لعقد امتحانات منتصف العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن تبدأ في 15 يناير المقبل، بكل قوة، لمواجهة جميع صعوبات وتحديات جائحة فيروس كورونا.