حظك اليوم برج الأسد الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لديه شخصية قيادية ومسيطرة بشكل كبير، كما أنه يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

حاول أن تتحكم في حساسيتك وألا تفترض سوء النية، وتجنب الصدام.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر يقترن مع المريخ في وضع معاكس وقد يتسبب لك ذلك في مشاكل عاطفية أو هموم عائلية والأمر يتطلب منك أن تتصرف بنضج.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.