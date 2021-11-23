حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد، أنّه ملفت للأنظار أينما كان، إذ يمتاز بجاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة، وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. فلتهتم بصحتك وسلامتك وعليك بتنظيم جهودك وأولوياتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

أنت بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة وأيضا كي تهتم بشئونك الخاصة، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.