حظك اليوم برج الأسد الخميس 2-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه لا يستطيع أن يعيش بلا حب، على الرّغم من الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر والمريخ في وضع معاكس وقد تتعرض لاستفزاز وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر في مربع برجك وقد ترتبك اليوم علاقاتك، ومن الضروري أن تتجنب الجدال مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.