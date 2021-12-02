نادين خان: حادثة «تريلا» حقيقية علي الطريق كانت بداية فكرة «أبو صدام»

قالت نادين خان مخرجة فيلم «أبو صدام» المشارك في المسابقة الدولية بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، إن الفيلم عبارة عن «حدوتة» وليست له رسالة معينة يحاول إيصالها للجمهور، حيث يجسد الفيلم نتيجة الضغط على الشخص، وكيف تسبب هذا الضغط في التأثير عليه وعلى تصرفاته، وجاء ذلك خلال الندوة النقاشية لصناع الفيلم بدار الأوبرا المصرية.

نادين خان تكشف عن اختيار لأسم فيلم «أبو صدام»: «جمهور شيبة»

وعن اختيارها لاسم الفيلم، أوضحت المخرجة نادين خان: «أبو صدام اسم ليه جاذبيه وليه رنه، وهو موجود بالفعل في المجتمع المصري، أنا سمعته أول مرة من حد من جماهير شيبة، وكان اسمه أبو صدام، والاسم ساعد على تأسيس شخصية أبو صدام بالفيلم».

نادين خان: فكرة الفيلم نابعة من حادثة حقيقة شاهدتها على الطريق

كما تحدثت خان عن فكرة فيلم «أبو صدام» وأنها مبنية على حادثة قديمة شاهدتها على الطريق، قائلة: «كان فيه حادثة على طريق الساحل أنا حضرتها وكانت حادثه عنيفة جدا ومكنتش شايفه مين عمل حادثة وبعدين شوفت عربية تريلا طالعة من شارع جانبي، ونصها الأول مكسور الصورة دي فضلت معلقة في دماغي منستهاش، وبعدها بسنين حصل موقف بيني وبين سواق تريلا وكان مضايق إني ست أكتر من الموقف نفسه».

واستكملت حديثها: «وبعد السنين ما عدت بدأت مع محمد عزت نشكل الشخصية دي بالعنف ده خصوصا ناحية الست، وبدأت الفكرة تتأسس من هنا».

وتنافس المخرجة نادين خان على جائزة «الهرم الذهبي» لأفضل فيلم في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، في مواجهة 12 فيلما من مختلف دول العالم، ويترأس لجنة التحكيم المخرج الصربي العالمى أمير كوستوريتسا والتي تضم في عضويتها الفنانة نيللي كريم.