«مكافحة كورونا» تكشف أعراض «أوميكرون».. مختلفة عن متغير «دلتا»

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن 90% من مصابي كورونا في مصر مصابين بمتحور «دلتا بلس»، وأعراضه تتشابه مع أعراض فيروس كورونا، موضحًا أنه عند انتشار هذا المتحور كان هناك حالة كبيرة من القلق والتوتر لدى المواطنين، ولكن مع توافر المعلومات عن هذا المتحور ثبت علميا أنه ليس المتحور الأخطر، ولكنه الأسرع في الانتشار.

أعراض المتحور الجديد «أوميكرون»

وبالنبسة لـ«أوميكرون» أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العالم ازداد قلقًا وتوترًا مرة أخرى، بعد ظهور هذا المتحور الجديد، بسبب الطفرات الجينية التي يحملها، فضلا عن عدم توافر معلومات كافية حتى الآن.

وأوضح المصدر أن أعراض المتحور الجديد «أوميكرون»، والتي أشارت إليها الدراسات، تتضمن الآتي: « الحمي، الصداع، آلام في الجسم، احتقان في الحلق، وضيق فى التنفس».

وأشار إلى أن مصابي «أوميكرون» لم يعانوا من فقدان حاستي الشم والتذوق، وهو الأمر المختلف عن أعراض فيروس كورونا ومتغير «دلتا»، موضحًا أنه وفقًا للبيانات الأولية الواردة أيضًا من جنوب إفريقيا، فقد وجد أن مصابي «أوميكرون» لم يعانوا من السعال، كما هو الحال في أعراض فيروس كورونا.

فعالية اللقاح على متحور أوميكرون

وأكد المصدر أن اللجنة العلمية تتابع بشكل مستمر كافة التطورات، وتقوم بالاطلاع على مستجدات «أوميكرون»، منوهًا بأنه من الباكر الحكم على قلة فعالية اللقاحات أمام فيروس أوميكرون، ناصحًا المواطنين على أهمية الحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى، لما لها من أهمية على تقليل معدلات الوفاة الناتجة عن الفيروس.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وعدم التعرض لخطر الإصابة، وارتداء الكمامات الطبية، والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين.