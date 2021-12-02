محافظ أسيوط يبحث مع وفد وزارة الصحة توفير أراضي لإقامة مراكز صحية ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوطـ، دعمه الكامل وتذليل كافة العقبات لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الوحدات والمراكز الصحية بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيتم تنفيذها وفقًا للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين وسيتم تطبيقها خلال المرحلة القادمة بالمحافظة.

لقاء محافظ أسيوط مع وفد من وزارة الصحة

جاء ذلك خلال لقائه وفد وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور محمود دياب المنسق العام لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بوزارة الصحة والسكان وبحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندسة هبة المنشاوي المدير التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والدكتور مصطفى محمود رئيس مرفق الإسعاف بأسيوط، والمهندس مينا إبراهيم عضو البرنامج الرئاسي ومنسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط، وأحمد شوقي محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وسوزان عبدالراضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى إنه تم خلال اللقاء استعراض خطة مشروعات وزارة الصحة لتنفيذ الوحدات والمراكز الصحية بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروعات، معلنًا توحيد وتنسيق الجهود لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة تلك الوحدات وفقًا للمواصفات التي حددتها الوزارة.

محافظ أسيوط: النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية

ولفت المحافظ، إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا والانتهاء من تطوير وإحلال وتجديد عدد 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا بقيمة 141 مليون جنيه، وفقًا للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

وتابع المحافظ، أنه هناك 136 وحدة صحية ما بين إنشاء جديد وتطوير سيجرى تنفيذها بالمرحلة الجديدة، موجهًا بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

التنسيق بين الصحة والإسكان ورساء المراكز

ووجه محافظ أسيوط، مسؤولي جهاز التعمير بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان ورؤساء المراكز والإحياء ومسؤولي جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة لتوفير الأراضي المناسبة لإقامة تلك المشروعات، وفقًا للاحتياجات الفعلية للقرى على أن يتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة بتلك الوحدات الصحية ووضع خطط زمنية لتنفيذ تلك المشروعات.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح».

ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.