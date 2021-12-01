ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر لـ84.6%

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر، إذ بلغ معدل الشفاء 84.6% وفقا لآخر بيان صادر من الوزارة، والذي أعلن خروج 639 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 297536 حتى اليوم.

الصحة تدعو المواطنين لضرورة الاستمرار في التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة فيروس كورونا والتحورات الجديدة له.

وأكدت وزارة الصحة والسكان توفير جميع اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنه لا داعي للخوف أو التوتر أو القلق بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، ووفقا لبيانات الوزارة تتمثل الأعراض في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو احمرار موضع التطعيم أو تنميل وتكسير في العضلات وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الي طبيب.

المداومة على الالتزام بالتدابير الصحية ضد كورونا

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالالتزام بالتدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس.

وشددت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.