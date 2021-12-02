مبادرة «ثقافتك كتابك» تشارك في معرض مدينتي للكتاب: من 1: 20 جنيها

تتنوع الفعاليات الفكرية والثقافية والفنية المصاحبة لمعرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى، التي تستمر في الفترة من 30 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2021، التي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وتحمل شعار «القراءة كالماء والهواء»، ويشارك في المعرض نحو 42 دار نشر، بالإضافة إلى إصدارات اثنين من أعرق المؤسسات الصحفية، هما دار المعارف ومؤسسة الأهرام، وقطاعات وزارة الثقافة قصور الثقافة ودار الكتب والوثائق القومية والهيئة العامة للكتاب.

مبادرة «ثقافتك كتابك»

وتشارك هيئة الكتاب بالعديد من الإصدارات العربية والأجنبية في مختلف المعارف، كما تشارك في المعرض ضمن جناح الهيئة مبادرة «ثقافتك كتابك»، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وتتراوح أسعار الكتب فيها بين 1 إلى 20 جنيها.

مواعيد أنشطة معرض مدينتي للكتاب

ويشهد معرض مدينتي للكتاب فعاليات يومية للكبار والصغار، وأوضحت الكاتبة الدكتورة إيمان سند في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك برنامج ثري من الأنشطة الفنية والثقافية المقديمة للأطفال يوميا من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وذلك قبل بدء فعاليات الكبار في الفترة المسائية، مشيرة إلى أنه من بين أنشطة الأطفال ورش فنية وورش أورجامي، ورسم وتلوين وألعاب ومسابقات وهدايا للصغار بالإضافة إلى عروض مسرحية وفقرات من السريك القومي.

مواعيد معرض مدينتي للكتاب

يشار إلى أنه بالإنابة عن الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة افتتح الدكتور هيثم الحاج، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى والذي يقام بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين وجهاز مدينتي، يوم الثلاثاء 30 نوفمبر ويستمر حتى 10 ديسمبر الجاري بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي.

ويستقبل المعرض الزوار يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، والدخول مجاني للجمهور سواء من داخل أو خارج مدينتي، كما تم توفير عدة أماكن مجانية لوقوف السيارات.