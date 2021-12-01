افتتاح معرض مدينتي للكتاب.. خريطة الأنشطة الثقافية على مدار 9 ايام

افتتح معرض مدينتي الأول للكتاب، أمس الثلاثاء، بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي، وتستمر فعالياته حتى 10 ديسمبر، تحت رعاية وزارة الثقافة، وتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز، ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين وبدعم من مجموعة طلعت مصطفى.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب في تصريحات صحفية، إن معرض مدينتي للكتاب يقام تحت شعار «القراءة كالماء والهواء»، تضم أنشطة فنية وثقافية يومية بمشاركة الهيئات المختلفة لوزارة الثقافة المصرية.

ويستقبل المعرض الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، يكون الدخول بشكل مجاني للجمهور، كما تتوفر عدة أماكن مجانية لركن السيارات.

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع، ما بين الندوات الثقافية والعروض الفنية ونشاط متنوع للأطفال.

البرنامج الثقافي في معرض مدينتي للكتاب

ويبدأ النشاط الثقافي والفني يوميًا من الرابعة والنصف حتى التاسعة والنصف مساءً، ويعقد غدًا الخميس 2 ديسمبر، لقاء الدكتور ممدوح الدماطي، في حوار مفتوح يديره الإعلامي خالد منصور.

أما يوم الجمعة 3 ديسمبر، فيلتقى جمهور المعرض مع الدكتور وسيم السيسي، الباحث في تاريخ مصر القديمة.

ويوم السبت الموافق 4 ديسمبر، يُعقد حوارًا مفتوحًا مع اللواء محمد عبد الخالق قشقوشي، يليه حفل توقيع كتابه «حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب»، ويدير اللقاء الكاتب محمد نبيل.

ويوم الاثنين 6 ديسمبر، يُعقد حوارًا مفتوحًا مع المستشار أمير رمز، يعقبه حفل توقيع كتابه «أعداء مصر الخمسة» ويديره الدكتور خالد منتصر.

أما يوم الثلاثاء 7 ديسمبر، تعقد ندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة، يشارك فيها السيناريست عبد الرحيم كمال.

وفي يوم الأربعاء 8 ديسمبر، يُعقد حوارًا مفتوحًا مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، حول موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان».

أما يوم الخميس 9 ديسمبر، تعقد أمسية شعرية لشاعري العامية أمين حداد، وبهاء جاهين.

ويختتم النشاط الثقافي في يوم الجمعة 10 ديسمبر، بحوار مفتوح مع المهندس الدكتور زياد عبد التواب يديره محمد أحمد مرسي.