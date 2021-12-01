استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

أكد عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، حضوريا، في مواعيدها المحددة سابقا من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووفقاً للجداول الزمنية التي يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الجامعات، أنه يتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن حصول الطلاب على لقاح كورونا كشرط لحضور الامتحانات.

الحصول على لقاح كورونا شرط دخول الامتحانات

ومن جانبه، شدد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بمواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مؤكداً أنه جرى التشديد على ضرورة حصول جميع الطلاب على لقاح كورونا كشرط لدخول الامتحانات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى إجراء الامتحانات 15 يناير المقبل.

إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها

وبدوره، أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تكون في مواعيدها المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وهو 15 يناير المقبل.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، منوها إلى أنه يتم خلال الفترة المقبلة، التجهيز لإعلان جداول الامتحانات، ووضع خطط التطعيم ومواجهة المرض، مؤكدا أن الامتحانات تكون من المناهج الدراسية المقررة للطلاب.