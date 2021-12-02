«التعليم» تعلن المحذوف من مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدير عام تنمية التربية الخاصة بالمديريات التعليمية، بالمحذوفات الخاصة بمادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة، بالمدارس التي بها طلاب مدمجين للصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، الدروس المحذوفة من منهج علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس التي بها طلاب مدمجين، وحصلت «الوطن» على نسخة من الخطاب.

الدروس المحذوفة من مادة علم النفس للثانوية العامة

ونرصد في السطور التالية، الدروس المحذوفة من مادة علم النفس للصف الثالث الثانوي بالمدارس التي بها طلاب مدمجين، وهي كالتالي:-

- القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي «ص12».

- قوانين نظرية المحاولة والخطأ «ص13-14».

- قوانين نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات «ص 17- 18».

- الذكاء البصري المكاني والذكاء الجسمي الحركي «ص7-8».

- مفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة وما يتضمنه هذا التعريف «ص 51- 52».

- الشخصية الهستيرية «ص54»، والشخصية السيكوباتية «ص55».

- الحيل الدفاعية «الإزاحة - التقمص - النكوص ص 69».

الدروس المحذوفة من علم الاجتماع للصف الثالث الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس المحذوفة من مادة علم الاجتماع للثانوية العامة 2022، بالمدارس التي بها طلاب مدمجين وهي كالتالي:-

- الفصل الأول النظرية الاجتماعية «بناءها ووظائفها ص 75-77».

- علاقة علم الاجتماع بالأنثربولوجيا «ص 90».

موعد امتحانات للثانوية العامة والدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد امتحانات للثانوية العامة والدبلومات الفنية طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وهي كالتالي:-

- يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

- تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.